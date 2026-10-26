Scaloni sigue a dos jugadores de Boca que podrían perderse la semifinal de la Copa Argentina

Lionel Scaloni evalúa convocar a Leonel Flores y Milton Delgado para los amistosos de noviembre de la Selección argentina. Si ambos integran la lista definitiva, Boca podría perderlos para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, programada para el sábado 14 de noviembre a las 19 en Mendoza.

El encuentro se disputará en el estadio Malvinas Argentinas y quedará entre los dos compromisos de la Albiceleste. Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 en Buenos Aires y a Costa Rica el martes 17 en Córdoba.

Las citaciones todavía no están confirmadas. Según informó TN, los dos futbolistas se encuentran en consideración del cuerpo técnico nacional, mientras Rodolfo Arruabarrena prepara un partido que definirá el pase a la final del torneo.

Flores podría repetir su convocatoria

Leonel Flores ya tuvo participación con la Selección mayor durante la última ventana internacional. El extremo debutó frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Después sumó minutos ante Burkina Faso y Benín, en el Monumental. Su presencia en esos encuentros le permitió completar sus primeras experiencias en el equipo dirigido por Scaloni.

El entrenador analiza volver a incluirlo para los amistosos de noviembre. Para Boca, una nueva convocatoria significaría una posible ausencia en el ataque durante la semifinal ante Banfield.

Delgado espera su primera citación a la mayor

Milton Delgado todavía no debutó en el seleccionado absoluto y podría recibir su primera convocatoria. El mediocampista está siendo considerado por sus actuaciones en el club y su recorrido con las selecciones juveniles.

El volante se consolidó en el mediocampo xeneize, donde comparte tareas con Leandro Paredes. Su despliegue y recuperación de pelota forman parte de las características destacadas en el seguimiento de su presente.

Entre sus antecedentes internacionales aparece el subcampeonato del Mundial Sub 20, torneo en el que recibió el Balón de Bronce. Ahora espera la definición de la nómina para saber si tendrá su primera oportunidad en la mayor.

Las otras convocatorias que sigue Boca

Las posibles citaciones de Flores y Delgado no son las únicas que podrían afectar al plantel. Álvaro Montero fue reservado por Colombia y Miguel Merentiel integra la prelista de Uruguay.

En ambos casos, su disponibilidad para la Copa Argentina dependerá de las listas definitivas de sus seleccionados. La reserva y la inclusión en una prelista no constituyen todavía una convocatoria confirmada.

Si se concretan las cuatro citaciones, Boca podría afrontar la semifinal con esas ausencias. La decisión de Scaloni sobre Flores y Delgado será una de las definiciones que deberá contemplar Arruabarrena para organizar el equipo.