La mesa del Trabajo de Región Centro analizó el avance de la inteligencia artificial en las empresas de la región

La mesa permanente del Trabajo, el Empleo y la Seguridad Social de Región Centro se reunió este martes en la ciudad de Paraná, con la participación de autoridades de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Uno de los ejes centrales del encuentro fue la incorporación de inteligencia artificial en el ámbito empresarial y sus implicancias para el empleo.

En el marco de la jornada, se dieron a conocer los resultados de un nuevo relevamiento elaborado por el Observatorio sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Esta iniciativa regional articula a las áreas laborales de las tres provincias, a las universidades y al sector productivo, con el objetivo de analizar cómo se integra la inteligencia artificial a las distintas actividades económicas y qué desafíos genera para el empleo.

El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, subrayó la relevancia de que los gobiernos provinciales participen activamente en estos procesos de transformación. Indicó que la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo es un tema que "nos interesa, nos preocupa y nos ocupa, porque ya está transformando la manera de producir y de trabajar".

Por su parte, el secretario de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, Mariano Camoirano, valoró la disponibilidad de información concreta sobre los cambios que atraviesan las empresas de la región, así como la posibilidad de contrastar los resultados del nuevo relevamiento con los de 2025. "Estos resultados muestran mayores niveles de implementación pero también nuevos desafíos y preocupaciones que desde el Estado debemos atender", afirmó.

A su turno, la subsecretaria de Trabajo y Relaciones Laborales de Córdoba, Elizabeth Bianchi, sostuvo que "el mundo del trabajo no es el mismo de hace 30 o 40 años" y explicó que el propósito del Observatorio es "instalar el tema, ver qué desafíos tenemos para adelante y compartirlo con las instituciones académicas, los sindicatos y las empresas".

En tanto, el secretario de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Gustavo Zignago, destacó que los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora han impulsado la generación de información basada en evidencia para orientar la toma de decisiones públicas. En ese sentido, señaló que "el Observatorio no busca descubrir un fenómeno sino ser una herramienta para la gestión de políticas públicas y para que el empresariado y los sindicatos tengan insumos suficientes para entender este nuevo momento".

Modernización laboral y fiscalización

La agenda del encuentro incluyó, además, el análisis de la aplicación de la ley de Modernización Laboral 27.802 y sus implicancias para las autoridades provinciales, en particular en lo referido al control de las jornadas de trabajo, los períodos de descanso y los mecanismos de verificación de su cumplimiento. El intercambio permitió compartir experiencias y examinar las competencias de fiscalización laboral de cada jurisdicción frente a los cambios introducidos por la nueva norma.

Participaron también de la reunión los integrantes de la Mesa Ejecutiva de Región Centro, Claudia Giaccone, por Santa Fe, y Juan Carlos Massei, por Córdoba, junto a funcionarios y equipos técnicos de las tres provincias y representantes de instituciones universitarias.