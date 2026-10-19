REDACCIÓN ELONCE
El Frente Entrerriano Federal presentó “Coincidir”, un espacio que busca reunir dirigentes, profesionales y vecinos para construir una alternativa electoral en 2027. Su presidente, Nicolás Parera, explicó a Elonce que el partido tiene autonomía para competir solo o integrar alianzas.
El Frente Entrerriano Federal lanzó “Coincidir”, una nueva propuesta política para 2027, con el objetivo de ampliar su presencia territorial, incorporar referentes y construir una alternativa electoral en Entre Ríos. La presentación se realizó en Paraná, en el marco del Día de la Lealtad Peronista, e incluyó un homenaje al exgobernador Jorge Busti.
El presidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Nicolás Parera, explicó en el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, que la iniciativa comenzó a gestarse a principios de año y apunta a reunir personas de diferentes trayectorias políticas y sociales.
"Vinimos con esta idea desde principio de año, de poder lanzar un espacio político que impulse el Frente Entrerriano Federal, donde parta de una idea sencilla: no tenemos que pensar todos lo mismo para poder trabajar juntos", expresó Parera.
Coincidir busca sumar dirigentes y proyectos
El dirigente señaló que la propuesta está dirigida tanto a personas que participaron anteriormente en política como a quienes nunca integraron una organización partidaria. También busca convocar a trabajadores y profesionales interesados en desarrollar proyectos para sus localidades.
"Tratar de amalgamar ideas, construir proyectos y empezar a crecer en distintas localidades", sostuvo.
En cuanto a los próximos pasos, explicó que el espacio atraviesa una etapa de organización interna. "Estamos en una etapa de fortalecernos internamente, de poder crear dirigentes y trabajar proyectos para ver si presentamos una opción electoral en 2027. Nuestra idea es presentarla. La política dirá qué pasará", manifestó.
El Frente Entrerriano Federal no descarta competir solo
Consultado sobre la posibilidad de integrar una alianza con el Partido Justicialista u otras fuerzas, Parera recordó que el FEF cuenta con reconocimiento partidario y antecedentes de participación electoral tanto de manera independiente como en coaliciones.
"Nosotros en nuestra historia hemos jugado solos, hemos dado la pelea solos y en alianza. Pero toda alianza termina el día de la elección", afirmó.
El presidente partidario aclaró que, por el momento, las conversaciones se concentran en los afiliados y referentes del propio espacio. "Tenemos vocación frentista, pero hoy estamos pensando en nosotros", señaló.
Autonomía política para definir las alianzas de 2027
Parera sostuvo que las decisiones electorales serán adoptadas por los integrantes del Frente Entrerriano Federal, sin condicionamientos de otras organizaciones.
"Podemos confluir o no. Nosotros tenemos autonomía política. Nadie va a venir a decirnos si jugamos o no jugamos. Es una decisión interna nuestra", aseguró.
También planteó que el partido pretende participar en la definición de cualquier acuerdo electoral. "Estamos decididos a no sentarnos a aplaudir estrategias de las que no formemos parte", advirtió.
Un lanzamiento en homenaje a Jorge Busti
La presentación de Coincidir se realizó durante las actividades vinculadas con el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Además, el encuentro tuvo un significado especial para los dirigentes que acompañaron la trayectoria del exgobernador Jorge Busti.
"Fue una mezcla del Día de la Lealtad y también un homenaje a Jorge. El domingo habría cumplido 79 años y se aprovechó para homenajearlo", explicó Parera.
Según relató, participaron referentes que formaron parte de las gestiones municipales y provinciales de Busti. El dirigente destacó la repercusión de la convocatoria y aseguró que recibieron consultas de diferentes localidades entrerrianas.
El espacio busca fortalecer su presencia territorial
Parera indicó que el Frente Entrerriano Federal cuenta con referentes en gran parte de las cabeceras departamentales y que el lanzamiento permitió retomar el contacto con personas que habían dejado de participar activamente en política.
"Desde el sábado se activó una cuestión que no tenía precedentes, con muchos llamados y gente que antes participaba, que se enganchó con la idea y quiere volver a participar", manifestó.
Entre los dirigentes vinculados con el espacio mencionó a Daniel Cedro, de Concordia, quien fue concejal en tres oportunidades. También destacó la incorporación de personas sin experiencia previa en candidaturas.
Las próximas presentaciones de Coincidir
El presidente del FEF adelantó que la iniciativa continuará difundiéndose en otras ciudades de la provincia mediante encuentros con dirigentes, afiliados y vecinos.
"Vamos a seguir con reuniones. Seguramente la presentación de Coincidir, como fue el sábado en Paraná, se va dando en distintos lugares", indicó.
En ese sentido, anticipó que trabajan para definir una fecha de presentación en Concordia. "Estamos viendo fecha para hacerlo en Concordia y después, donde los compañeros se organicen, vamos a estar presentando la idea y sumando gente", agregó.
Parera pidió respetar las reglas electorales vigentes
Durante la entrevista también fue consultado sobre la posibilidad de modificar el calendario electoral provincial y la legislación recientemente aprobada en Entre Ríos.
"Confío que no, por una cuestión de respeto institucional. Tenemos una ley electoral que no está estrenada", respondió al referirse a un eventual adelantamiento de las elecciones.
Parera recordó que el Frente Entrerriano Federal acompañó la implementación de la Boleta Única de Papel, aunque mantiene diferencias con otras decisiones del gobierno provincial. "Fuimos uno de los pocos que apoyamos la iniciativa del gobierno de la boleta única. Lo hicimos también cuando Bordet presentó el proyecto", señaló.
La posición del FEF sobre una posible reforma electoral
El dirigente consideró que modificar las reglas antes de su primera aplicación podría afectar la previsibilidad del sistema electoral.
"Si empezamos a tocar cosas que sancionó este gobierno, por una cuestión de respeto institucional, espero que no, porque si no termina siendo todo conveniencia política", sostuvo.
Finalmente, remarcó que su partido continuará trabajando en la construcción de Coincidir, con la intención de llegar a 2027 con una estructura territorial más amplia y una propuesta propia. "Entendemos que por respeto institucional la ley que sancionó este gobierno, esta Cámara de Diputados, no debería ser tocada. Habrá que esperar", concluyó.