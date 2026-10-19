ATE rechazó el plan de retiros voluntarios y marchará a la Quinta de Olivos: “Es despido extorsivo”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazo total al régimen de retiros voluntarios anunciado este lunes por el Gobierno nacional para los trabajadores de la Administración Pública Nacional y se movilizará el miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos bajo la consigna “No se aguanta más”.

La medida se decidió tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1203/2026 firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el cual oficializa el plan de retiros para tres grupos de beneficiarios y diferentes modalidades de compensación económica.

“No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. No se aguanta más. Al que vamos a retirar y no de manera voluntaria es a Sturzenegger. Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en un comunicado.

En ese marco, el personal alcanzado consiste en un total de 21.187 trabajadores. Desde ATE advierten que quien adhiera no podría volver al Sector Público Nacional durante 8 años, y los cargos dados de baja no podrían cubrirse. Además, quienes tengan mandato sindical vigente, o sean candidatos a delegados, deberían renunciar al mismo para adherir.

Movilización a Olivos

La movilización a la Quinta de Olivos será este miércoles 21 de octubre a las 17. La razón por la que se eligió ese destino es debido a que “La Casa Rosada está vacía. No la pisan desde hace meses. Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar”, explicó Aguiar y sentenció: “Nuestro rechazo a los retiros voluntarios del Gobierno es total. Recordemos que en los ’90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió y los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”.

“Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre. Las expresiones de los funcionarios son ‘o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo’”, denuncia el dirigente estatal en el comunicado.

Además, ATE informó que la movilización también será en reclamo de: