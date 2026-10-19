El proyecto de Malvinas quedó fuera de la sesión por falta de acuerdos en Diputados

El oficialismo no consiguió los respaldos necesarios para avanzar con el dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Las diferencias por las facultades del Ejecutivo, las sanciones penales y las atribuciones militares postergaron su tratamiento en comisiones.
El proyecto de Malvinas quedó fuera de la próxima sesión de la Cámara de Diputados luego de que el oficialismo no lograra alcanzar un acuerdo con sus aliados y los bloques dialoguistas para emitir dictamen. La iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las islas y amplía las facultades del Poder Ejecutivo en materia de seguridad, deberá continuar su discusión en comisiones.
La falta de consenso obligó a postergar el plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Según la información difundida, el encuentro fue reprogramado para la semana siguiente, mientras continuaban las negociaciones para introducir modificaciones al texto.
Los cuestionamientos no se limitaron a las disposiciones relacionadas con las Islas Malvinas. Legisladores de distintos sectores expresaron reparos sobre la concentración de atribuciones en el Ejecutivo, la intervención militar ante determinadas amenazas y la incorporación de nuevas figuras penales vinculadas con la desinformación y la seguridad nacional.
Los principales puntos que frenaron el dictamen
Uno de los artículos más discutidos fue el 111, que propone sancionar determinadas acciones destinadas a manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, alterar procesos electorales o colaborar con actividades de sabotaje.
Las objeciones también alcanzaron a la falta de precisión en las definiciones de amenaza externa y actividad terrorista. Los sectores críticos advirtieron que una redacción demasiado amplia podría generar conflictos de interpretación y afectar el ejercicio de derechos constitucionales.
Otro aspecto controvertido fue la posibilidad de ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones vinculadas con la seguridad interior. La iniciativa propone modificar los alcances de la Defensa Nacional frente a amenazas externas provenientes tanto de actores estatales como no estatales.
El contexto internacional y la posición argentina
La discusión parlamentaria coincidió con cuestionamientos a la posición adoptada por Argentina ante una propuesta de Estados Unidos relacionada con el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.
Según la información difundida, la administración estadounidense impulsó la eliminación de ese organismo y Argentina se abstuvo en la votación. La decisión generó críticas porque el comité constituye uno de los ámbitos multilaterales donde el país sostiene históricamente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
El diputado nacional de Unión por la Patria y excanciller Jorge Taiana cuestionó la postura diplomática argentina. “Es evidente que la abstención argentina en una votación tan importante para nuestro país ha contribuido decididamente a la posición colonialista defendida por Estados Unidos”, sostuvo.
Taiana también reclamó que el Gobierno rechazara la iniciativa estadounidense y retomara la posición diplomática tradicional del país. Por otra parte, trascendieron versiones sobre presuntas reservas de representantes vinculados con Donald Trump respecto del proyecto legislativo, aunque no se presentó una confirmación oficial de esas gestiones.
Las sanciones previstas por la explotación de recursos en Malvinas
Uno de los ejes centrales del proyecto es el endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos sin autorización argentina.
La propuesta contempla penas de hasta 20 años de prisión para determinadas conductas vinculadas con esas actividades y busca reemplazar la Ley 26.659. Las prohibiciones alcanzarían no solamente a los hidrocarburos, sino también a otros recursos renovables y no renovables.
Además, establece la creación de un registro público de infractores, restricciones para contratar con el Estado argentino y la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia a los delitos contemplados. Estas disposiciones forman parte del proyecto enviado por el Ejecutivo en septiembre.
Un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades
La iniciativa también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado por funcionarios del Gabinete, representantes de áreas estratégicas y organismos de inteligencia.
El organismo tendría responsabilidades de coordinación diplomática, económica, militar, jurídica y de inteligencia. También podría intervenir en la protección de infraestructuras consideradas críticas para el funcionamiento del país.
Entre las atribuciones previstas aparecen restricciones temporales sobre operaciones financieras, comercio exterior y activos económicos ante amenazas graves. El proyecto incorpora, además, protocolos que contemplan el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones hostiles como último recurso.
Reformas penales y nuevas restricciones
Otro capítulo establece prohibiciones para los aportes de extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.
También incorpora figuras penales relacionadas con la entrega de secretos a servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas y determinadas acciones financiadas desde el exterior.
El proyecto contempla, asimismo, disposiciones vinculadas con el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), incluyendo restricciones sobre bienes y operaciones económicas de personas o entidades alcanzadas por ese régimen.
El oficialismo deberá continuar las negociaciones
Pese a las objeciones, el oficialismo manifestó su intención de continuar el tratamiento parlamentario. Durante las reuniones de comisiones, representantes de La Libertad Avanza admitieron la posibilidad de introducir modificaciones para conseguir los respaldos necesarios, publicó NA.
Desde distintos sectores opositores solicitaron separar las disposiciones específicamente relacionadas con Malvinas de las reformas sobre seguridad nacional y legislación penal. El oficialismo rechazó inicialmente esa alternativa, aunque dejó abierta la discusión sobre determinados artículos.
De esta manera, el proyecto quedó excluido de la sesión del miércoles 21 de octubre y continuará en debate. Su avance dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse sobre los puntos cuestionados y de la obtención de un dictamen que permita llevarlo al recinto.