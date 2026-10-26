Tragedia en Buenos Aires: murió un bebé de 12 días tras recibir el impacto de una palta que cayó de un árbol

Murió un bebé de 12 días por la caída de una palta.

Un bebé de 12 días murió en Buenos Aires después de recibir el impacto de una palta que cayó de un árbol mientras se encontraba en brazos de su madre. El recién nacido sufrió graves lesiones, permaneció internado y falleció este domingo, según informó TN.

El trágico episodio ocurrió en Quilmes, en inmediaciones del Jardín de Infantes N.º 949. La madre se encontraba en el lugar porque había llevado a su otro hijo, de cinco años, al establecimiento educativo.

Según trascendió, una palta se desprendió de uno de los árboles ubicados frente al jardín y golpeó al recién nacido en la cabeza. Como consecuencia del impacto, el bebé sufrió fracturas y hemorragias. Pese a haber recibido atención médica y permanecer hospitalizado, no logró recuperarse.

La madre aseguró que había reclamos por los árboles

Tras conocerse el fallecimiento, la mujer relató cómo ocurrió el accidente y aclaró qué elemento provocó las lesiones de su hijo. "Fue una palta lo que se le cayó, no una rama", difundió TN.

La madre explicó que frente al establecimiento hay tres árboles que producen paltas de gran tamaño, algunas de las cuales, según indicó, superan el kilogramo de peso. En ese contexto, manifestó su preocupación por los riesgos que representan para las familias que circulan por el sector.

Además, aseguró que existían reclamos anteriores para que los árboles fueran intervenidos. Según su testimonio, después del episodio personal del Municipio realizó tareas de corte de ramas en el lugar.

Conmoción por la muerte del recién nacido

El fallecimiento del bebé generó conmoción por las circunstancias en las que se produjo el accidente, ocurrido en un espacio frecuentado por niños y familias durante el ingreso y la salida del jardín.

Los cuestionamientos de la madre pusieron el foco en el mantenimiento del arbolado ubicado frente al establecimiento educativo y en las advertencias que, según afirmó, se habían realizado anteriormente.

Por el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre eventuales investigaciones o responsabilidades vinculadas al hecho. La información permanece en desarrollo.