Transmitía una misa en vivo y registró su propia muerte: una cruz cayó sobre un sacerdote en Ecuador

La tragedia en Ecuador conmocionó a la comunidad católica luego de que un sacerdote muriera aplastado por una cruz de madera mientras celebraba una misa en la ciudad de Guayaquil. La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, quien falleció este sábado 17 de octubre durante una ceremonia religiosa transmitida en vivo por redes sociales.

El accidente ocurrió cuando una estructura de madera, que representaba a Jesucristo crucificado y estaba instalada en la pared detrás del altar mayor, se desprendió repentinamente y cayó sobre el religioso. La situación quedó registrada en la transmisión que seguían tanto los asistentes como los fieles conectados por internet.

Las imágenes muestran el momento en que la cruz impactó contra el sacerdote, mientras los presentes intentaban auxiliarlo. En medio de la desesperación, una mujer pidió ayuda a los gritos: "¡Padre, padre... llamen a una ambulancia!".

⚠️ ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD ⛪️🇪🇨Tragedia en plena misa: UNA CRUZ CAE SOBRE UN SACERDOTE en Ecuador El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció luego de que una pesada cruz de madera se desprendiera y cayera sobre él mientras celebraba la eucaristía en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El momento quedó registrado durante la transmisión en vivo de la ceremonia. — RT Última Hora (@RTultimahora) October 18, 2026

La reflexión del sacerdote minutos antes de morir

Uno de los aspectos que mayor conmoción generó fue que, apenas tres minutos antes del accidente, Sánchez Molinari había pronunciado una homilía en la que reflexionó sobre la vida, la muerte y la importancia de dedicar tiempo a la fe.

"Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí vamos a morir... A veces el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios", expresó el sacerdote ante los fieles, de acuerdo a la información publicada por TN.

Durante su mensaje también destacó el valor de compartir momentos con los seres queridos. "Ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado", manifestó. Poco después, al comenzar la celebración eucarística, ocurrió el desprendimiento fatal.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento

Tras conocerse el episodio, la Arquidiócesis de Guayaquil difundió un comunicado en el que confirmó la muerte del sacerdote, integrante de la Congregación del Santísimo Redentor y responsable de la parroquia Perpetuo Socorro, perteneciente a la Vicaría Centro.

“Nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, expresó la institución religiosa.

La Arquidiócesis también manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y miembros de la congregación. Sin embargo, no precisó si el sacerdote falleció inmediatamente después del impacto o tras recibir asistencia médica.

Conmoción entre los fieles por la muerte del párroco

Hasta el momento, tampoco se difundieron detalles oficiales sobre las condiciones de la estructura ni las causas que provocaron su desprendimiento de la pared.

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio. Además de sus actividades pastorales, acostumbraba transmitir las celebraciones religiosas mediante sus redes sociales.

La noticia provocó numerosas expresiones de dolor entre los fieles que seguían sus misas.