"Me hacen sentir en familia": la historia de "Pancho" Boamah, el diácono ghanés que vive en Crespo

La historia del misionero de Ghana que encontró una familia en Crespo tiene como protagonista a Francis Ernest Boamah, conocido cariñosamente como "Pancho". Llegó a Argentina en 2022 para continuar su formación religiosa y, desde febrero de este año, desarrolla su vocación en la parroquia San José de la ciudad entrerriana.

El sábado 24 de octubre vivió un momento especial: fue ordenado diácono junto a su compatriota Augustine Langdindome Boruzie, durante una ceremonia presidida por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín. La celebración reunió a numerosos fieles y combinó símbolos religiosos con expresiones culturales de Ghana.

En diálogo con Elonce, Boamah explicó que pertenece a la Congregación del Verbo Divino y que su llegada al país respondió a su formación misionera. Antes de instalarse en Crespo, permaneció varios años en Córdoba. "Como parte de la formación y de la dinámica de la congregación, nosotros estudiamos un poco la cultura transcultural", señaló.

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El afecto de una comunidad que lo hizo sentir en casa

A pesar de la distancia con su país natal, el religioso aseguró que encontró en Crespo un lugar donde sentirse acompañado. "Es una ciudad impresionante, muy linda, con gente muy educada y querida. Gracias a Dios me aceptaron bien aquí, me hacen sentir en familia, en casa", expresó.

También reconoció que la convivencia representa un aprendizaje permanente. "Es otra cultura muy diferente a la que vivía allá en mi país, así que tengo mucho para aprender todavía, pero ellos me ayudan mucho", destacó.

(Elonce)

Durante la ordenación, jóvenes de la parroquia lo sorprendieron con un baile tradicional de Ghana, acompañado por música de su país. "Los chicos aprendieron una canción, un baile de Ghana. Para mí también fue una sorpresa. Fue muy lindo, de verdad", recordó emocionado.

Una vocación que atraviesa fronteras

Boamah explicó que el diaconado constituye el primer grado del sacramento del orden y está orientado al servicio religioso y comunitario. Entre sus funciones mencionó acompañar a personas enfermas, colaborar en celebraciones litúrgicas y participar en sacramentos como bautismos y matrimonios.

Sobre su familia, contó que mantiene el contacto mediante redes sociales y videollamadas. "Lo más importante es sentirse bien, sentirse en casa donde estés", afirmó, aunque reconoció que la distancia física sigue siendo importante.

Además, destacó que su vocación implica estar disponible para trasladarse donde sea necesario. "Yo elegí ser misionero. Sé que hoy estoy aquí y mañana me pueden mandar a otro lugar donde más me necesitan", sostuvo.

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Su presente en Crespo y los próximos desafíos

Actualmente, "Pancho" desarrolla sus actividades en la parroquia San José, aunque también participa de misiones en otras comunidades. Su compañero Augustine, ordenado en la misma ceremonia, presta servicio en una parroquia de Santa Fe.

Al referirse a la visita del Papa a la región, Boamah manifestó su entusiasmo y comentó que la comunidad organiza una peregrinación al santuario de Luján.

"Sabemos que el Papa siempre trae esa fe de renovar nuestro compromiso con Cristo", expresó. Para el misionero, el encuentro será una oportunidad de fortalecer su vocación y continuar acompañando a quienes más lo necesitan.