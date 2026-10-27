Vacaciones en Brasil 2027: cayó el real, bajan los costos y creció más del 40% la demanda de viajes

Las vacaciones en Brasil 2027 comenzaron a despertar un interés creciente entre los turistas argentinos, impulsadas por la depreciación del real frente al dólar y las expectativas de menores costos durante la temporada de verano 2026-2027. Las agencias de viajes registraron aumentos superiores al 40% en las consultas, mientras que las búsquedas de paquetes turísticos crecieron un 43% durante octubre.

La moneda brasileña experimentó una fuerte caída tras el resultado de las elecciones presidenciales, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. En ese contexto, el dólar llegó a cotizar a 5,45 reales, una relación cambiaria que podría favorecer a quienes planean viajar desde Argentina.

Los operadores turísticos señalaron que, si la depreciación se mantiene, Brasil podría resultar más económico para los argentinos, especialmente en gastos cotidianos como alimentación, transporte y servicios de playa. Sin embargo, aclararon que los precios finales dependerán de la evolución de las monedas y de las tarifas durante los próximos meses.

Por qué podrían abaratarse las vacaciones en Brasil

La caída del real tiene un impacto directo sobre los gastos que los turistas realizan en moneda brasileña. Restaurantes, supermercados, traslados y alquileres de sombrillas o reposeras podrían representar un desembolso menor al convertir pesos o dólares.

No obstante, el beneficio no sería igual para todos los componentes del viaje. Los pasajes aéreos, los paquetes turísticos y buena parte de los alojamientos se comercializan en dólares, por lo que una depreciación del real no necesariamente modificaría sus valores.

Desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) explicaron que el principal efecto del nuevo escenario cambiario se observaría en los consumos realizados una vez que los turistas lleguen a destino.

Qué dijeron las agencias sobre los precios

Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Brasil, explicó que todavía era temprano para determinar cuánto podrían disminuir los costos turísticos.

"Los aéreos y los alojamientos, que representan una parte importante del presupuesto, se comercializan en dólares, por lo que el impacto sería limitado", señaló.

La ejecutiva agregó que las mayores variaciones podrían registrarse en las comidas, los traslados y los servicios de playa, cuyos precios están expresados en reales. "De todos modos, todavía es prematuro anticipar cuánto podrían cambiar esos costos", advirtió.

En paralelo, muchos viajeros comenzaron a adelantar sus compras para asegurar tarifas de hoteles y paquetes ante la incertidumbre cambiaria en Brasil y la evolución del dólar en Argentina durante 2027.

Las consultas por viajes a Brasil crecieron más del 40%

Las agencias y plataformas turísticas registraron un incremento de la demanda durante octubre, con especial interés en los destinos de playa para las vacaciones de verano. Según datos de Turismocity, las búsquedas de paquetes turísticos hacia Brasil aumentaron un 43% respecto del mismo período de septiembre.

Por su parte, CVC, grupo propietario de Almundo y Ola Mayorista, informó que las ventas de viajes al país vecino también mostraron una tendencia ascendente durante las últimas dos semanas.

Diego García, CEO del grupo en Argentina, precisó que el promedio semanal de pasajeros para el verano creció un 13% respecto de septiembre y un 26% frente a una semana promedio de ventas.

Brasil amplió sus vuelos para recibir turistas

El crecimiento de la demanda estuvo acompañado por una mayor oferta de conexiones aéreas entre Argentina y Brasil. De acuerdo con el Ministerio de Turismo brasileño, la disponibilidad de vuelos aumentó un 7%, mientras que el Nordeste registró una expansión del 9,5% en su conectividad.

Esa región también experimentó un crecimiento del 69% en la cantidad de visitantes, consolidándose como una de las zonas de mayor expansión turística del país.

La mayor disponibilidad de vuelos amplió las alternativas para quienes buscan viajar durante enero y febrero, aunque los precios continuarán sujetos a la demanda y a la anticipación de las reservas.

Más de 2,2 millones de argentinos viajaron a Brasil

Los datos oficiales reflejaron la importancia del turismo argentino para el mercado brasileño. Según Embratur, Brasil recibió 2.244.297 turistas argentinos entre enero y agosto de 2026, lo que representó el 49% del total de visitantes internacionales registrados durante ese período.

Además, el 53% de los argentinos ingresó por vía aérea, frente al 41% que había utilizado ese medio de transporte durante los primeros ocho meses de 2025.

La tendencia también apareció en las preferencias de los usuarios de Smiles, donde Brasil concentró el 30,5% de los canjes de pasajes con millas para viajes previstos entre octubre y diciembre.

Cuánto podrían aumentar los precios turísticos en 2027

La Federación del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de San Pablo (FecomercioSP) informó que los servicios turísticos brasileños acumularon un incremento del 5% durante 2026, en línea con la inflación general.

Para 2027, la entidad proyectó una suba del 4,7% en los precios del sector, aunque el costo final para los argentinos dependerá también del tipo de cambio.

Con este escenario, las agencias anticiparon una temporada de elevada demanda. La combinación de un real más débil, mayor conectividad aérea y compras anticipadas podría favorecer nuevamente a Brasil como destino para las vacaciones de verano.

La depreciación del real fue registrada tras el balotaje brasileño, aunque especialistas advirtieron que todavía no podía garantizarse una reducción general de los precios turísticos.