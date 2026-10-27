La morosidad de las Pymes cuadruplica a la de grandes compañías

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y el Centro de Estudios para la Ciudad lanzan el nuevo módulo de empresas del Mapa de la Deuda. Según los datos observables, la morosidad en microempresas cuadruplica a la de las grandes compañías, llegando al l 28% en ramas como la Construcción.

La nueva herramienta interactiva para Empresas del proyecto Mapa de la Deuda presenta una radiografía completa sobre el endeudamiento corporativo en la Argentina y ya está disponible para su consulta.

La iniciativa de APYME y el Centro de Estudios para la Ciudad cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

Datos por tamaño de empresa

Según puede apreciarse en el Mapa, el análisis por tamaño de empresa demuestra que el deterioro crediticio se concentra en las unidades más vulnerables del entramado productivo.

• Microempresas: registran una tasa de mora del 17,73% en monto, multiplicando casi por cinco el registro de las grandes firmas (3,74%). En cantidad de unidades, casi 14 de cada 100 micro empresas endeudadas (13,83%) ya están en situación irregular.

• Pequeñas y medianas empresas: la morosidad en montos alcanza el 9,86% en pequeñas empresas (con 12,07% de las firmas en mora) y se sitúa en 7,34% en las medianas.

• Grandes empresas: concentran el 90,3% del total del crédito del país ($74,01 billones) con una mora por monto de 3,74%.

• Monotributistas y autónomos: el ecosistema de trabajadores independientes y cuentapropistas productivos arrastra un atraso del 11,67% en montos y alcanza al 15,16% de los deudores (más de 645.000 personas en mora).

La tasa de mora general de las empresas, tomada en montos, es del 4,13%. Este dato indica el grado de distorsión regresiva hacia el interior del entramado empresarial: mientras que las grandes sostienen indicadores estables, las micro y pequeñas PyMEs sufren una morosidad de dos dígitos que amenaza directamente la cadena de pagos y los puestos de trabajo.

Morosidad por sectores: los perdedores del modelo

La asfixia financiera afecta de manera directa a los sectores más intensivos en mano de obra, cuyos ingresos dependen del deprimido mercado interno.

• Construcción: es la actividad con mayor deterioro crediticio del país. En las microempresas del sector, la mora escala al récord del 27,85% en montos (y 19,86% en cantidad de firmas). Un claro impacto del freno a la obra pública y el encarecimiento de los costos de la obra privada.

• Industria orientada a bienes de consumo: la morosidad en Microempresas llega al 20,50%, golpeadas por la contracción del mercado interno y los aumentos de costos operativos.

• Comercio: las microempresas de comercios de bienes esenciales registran un 19,75% de mora, mientras que en el comercio de bienes de lujo trepa al 17%.

Deterioro generalizado

• Durante el último trimestre de 2025 se triplicó la cantidad de empresas y personas que emitieron cheques sin fondos.

• El 42,3% de las empresas PyMEs que refinanciaron sus deudas durante 2026 volvió a entrar en situación de morosidad, frente a un 16,3% que mejoró su situación crediticia. En grandes empresas, en un 49% esta situación empeora y solo en un 10,9% mejoran.

• En los canales de crédito con garantías la tasa de PyMEs en situación de mora creció sensiblemente: se triplicó en SGRs en los últimos dos años y se duplicó en FGCP durante el primer semestre de 2026.

Divergencias en las economías regionales

El monitor territorial de 24 jurisdicciones expone una fuerte divergencia geográfica.

Distritos donde la actividad depende casi exclusivamente de micro y pequeños emprendimientos registran los índices más críticos de mora total empresaria: Santiago del Estero (13,32%), Chaco (12,28%), La Rioja (11,74%) y Chubut (11,41%). Por el contrario, distritos como la Ciudad de Buenos Aires (2,40%) o Tierra del Fuego (1,52%) exhiben menores ratios de atraso por la concentración de sedes centrales corporativas.

APYME subraya que estos datos dejan clara la inequidad estructural del modelo económico en curso, en el plano social y también hacia el interior del entramado empresario.

Como observa el equipo de investigación del Mapa de la Deuda – Empresas, el promedio general de mora empresarial, que arroja un 4,15 %, da una falsa sensación de “normalidad”, porque las grandes empresas concentran nueve de cada diez pesos de crédito y cuentan con menores montos en mora.

Pero en el caso de las Pymes, que son las que generan el 70% del trabajo registrado, los niveles de mora de dos dígitos muestran una situación de asfixia que se suma al ya crítico contexto que padecen estas empresas, que constituyen el 99,9% de las firmas existentes.

La mora de las PyMEs en Entre Ríos

Según el Mapa de la Deuda, el 12,67% de los deudores del segmento PyMEs de Entre Ríos se encuentra en situación de mora en agosto de 2026. El relevamiento identificó 520 deudores morosos sobre un total de 4.105, con obligaciones en mora por $8.962,8 millones. La tasa de mora provincial, medida sobre el monto total adeudado, alcanzó el 5,12%, ubicándose 2,67 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.