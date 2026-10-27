Transporte metropolitano: Provincia rechazó el pedido de municipio de Paraná para modificar recorridos

La Provincia rechazó el pedido de la Municipalidad de Paraná para modificar los recorridos del transporte metropolitano y limitar su circulación dentro de la ciudad. El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, confirmó que recibieron una carta documento del municipio y aseguró que mantendrán las paradas actuales porque el servicio es de competencia provincial.

El funcionario explicó a Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce, que la Municipalidad solicitó que los colectivos provenientes de San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde lleguen hasta la Terminal de Ómnibus de Paraná y regresen a sus localidades sin realizar los recorridos habituales por la capital entrerriana.

El planteo se produjo en medio de los cambios anunciados por el municipio para el transporte urbano, que incluyen modificaciones en distintas líneas y la incorporación de la línea S, destinada a conectar la zona de la Base Aérea con otros sectores de Paraná.

La Provincia recibió una carta documento del municipio

Steren confirmó que la Secretaría de Transporte recibió una comunicación formal del área legal de la Municipalidad, en la que se solicitaban modificaciones a partir del 27 o 28 de octubre.

“Recibimos una carta documento pidiendo que todas las líneas del servicio metropolitano lleguen a la Terminal y vuelvan por los accesos correspondientes”, explicó.

Según detalló, el planteo contempla que las unidades provenientes de San Benito y Colonia Avellaneda circulen por el Acceso Norte, mientras que las procedentes de Oro Verde ingresen por avenida de Las Américas.

Transporte metropolitano: Provincia rechazó el pedido de Paraná.-

El funcionario sostuvo que la Provincia respondió formalmente que la definición de los recorridos y las paradas corresponde a su jurisdicción. “Los recorridos los define la Provincia y las paradas las define la Provincia, salvo que tengan algún problema de seguridad vial o de espacio público. En ese caso trabajamos en conjunto con el municipio”, afirmó.

También recordó que el servicio metropolitano funciona desde hace años y que durante la actual gestión no se ampliaron sus recorridos dentro de Paraná.

Como ejemplo, mencionó que se retiró el paso de la línea 20 por barrio San Agustín, mediante un acuerdo con la Municipalidad.

Steren respondió a los cuestionamientos sobre las paradas

Uno de los puntos de discusión es la cantidad de paradas que realizan los colectivos metropolitanos dentro de Paraná.

La subsecretaria municipal de Transporte, Lucrecia Escandón, había señalado que el 80% de las paradas del servicio se realizan dentro de la ciudad, donde también funciona el transporte urbano.

Steren presentó cifras de la Secretaría de Transporte provincial que difieren de esa estimación. “El 48% de todas las paradas que hace el servicio metropolitano están dentro de Paraná y el 52% están fuera”, aseguró.

Provincia rechazó el pedido de Paraná para modificar los recorridos del transporte metropolitano

Además, precisó que el 56% de los kilómetros recorridos por las unidades metropolitanas corresponde al ejido de Paraná, mientras que el 44% restante se desarrolla fuera de la capital.

El funcionario explicó que la distancia promedio entre paradas dentro de Paraná es de aproximadamente 560 metros, mientras que en las localidades vecinas ronda los 270 metros.

También indicó que, mediante acuerdos anteriores con el municipio, se redujo la cantidad de paradas metropolitanas dentro de la ciudad. “Teníamos 650 paradas dentro de Paraná y hoy las ocho líneas tienen 344”, detalló.

“La Provincia está del lado del usuario”

Steren rechazó la posibilidad de que los pasajeros provenientes de localidades vecinas deban finalizar obligatoriamente sus viajes en la Terminal de Ómnibus.

Explicó que numerosos usuarios necesitan llegar directamente a hospitales, establecimientos educativos, lugares de trabajo y dependencias públicas.

“Una persona que vive en San Benito y viene diariamente a trabajar o un chico que viene a una escuela en Paraná, ¿debería llegar exclusivamente hasta la Terminal y desde ahí irse a la escuela o al trabajo?”, planteó.

Aníbal Steren, secretario de Transporte de Entre Ríos (foto Elonce)

El secretario sostuvo que esa modificación obligaría a los pasajeros a realizar combinaciones que actualmente no necesitan. “No es una cuestión de enojo entre Provincia y Municipio. Es un planteo al que la Provincia puede decir que sí o que no. En este caso, la Provincia está del lado del usuario y el usuario elige qué colectivo tomar”, expresó.

Según los datos que presentó, alrededor de 9.200 personas utilizan diariamente el transporte metropolitano.

También señaló que unos 700 estudiantes viajan cada día hacia Oro Verde y toman los colectivos desde distintos puntos de Paraná.

Preocupación de los intendentes del área metropolitana

El funcionario afirmó que mantuvo conversaciones con autoridades de municipios vecinos después de recibir el planteo de Paraná.

Según indicó, los intendentes consultados manifestaron preocupación por las posibles consecuencias de una modificación de los recorridos.

Steren aseguró que les transmitió tranquilidad respecto de la continuidad del servicio. “Así como hace años la Provincia viene sosteniendo el servicio metropolitano con los recorridos, también se van a sostener las paradas”, afirmó.

Además, señaló que el objetivo del Gobierno provincial es trabajar de manera conjunta con los municipios del área metropolitana para definir un sistema de transporte que responda a las necesidades de los usuarios.

En ese sentido, informó que se propuso conformar una mesa técnica para analizar la conectividad regional, incluyendo el transporte colectivo y ferroviario.

Advirtió que el conflicto complica un a futura licitación

Otro de los aspectos abordados por Steren fue la continuidad contractual del transporte metropolitano.

El secretario explicó que los permisos actuales vencen el 31 de diciembre y que la Provincia proyectaba avanzar en una nueva licitación para el servicio a partir del 1º de enero.

Sin embargo, sostuvo que los desacuerdos sobre los recorridos dificultan ese proceso.

“Con estos cambios no se puede plantear un llamado a licitación, porque ¿qué empresa nos puede tomar en serio si entre los ejidos no nos podemos poner de acuerdo?”, cuestionó.

El funcionario indicó que trasladó la situación al gobernador Rogelio Frigerio y al ministro Fabián Boleas.

También recordó que existía un entendimiento para mantener los recorridos actuales hasta fin de año y trabajar durante ese período en una propuesta para la siguiente etapa.

El boleto universitario y los subsidios al transporte

Durante la entrevista, Steren también se refirió al financiamiento del transporte y a los beneficios destinados a los estudiantes.

Explicó que la Provincia asumió el costo del descuento del 70% del boleto universitario, tanto en el transporte urbano de Paraná como en el metropolitano y otros servicios urbanos provinciales.

“Ese 70% ahora la Provincia lo cubre al 100%, tanto en el transporte urbano de Paraná como en el Metropolitano y en toda la provincia donde hay transporte urbano”, sostuvo.

También indicó que cerca del 73% de los pasajeros del transporte urbano de Paraná cuenta con algún tipo de subsidio nacional o provincial.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Transporte está dispuesta a continuar el diálogo con el municipio, pero ratificó que no aceptará limitar los recorridos metropolitanos a la Terminal de Ómnibus de Paraná.