Retuvieron un avión en Iguazú e investigan un presunto plan de viaje de Bolsonaro a Estados Unidos

Un avión privado permanece retenido en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, mientras se investiga si el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro tenía previsto viajar desde allí hacia Estados Unidos. La aeronave llegó desde Buenos Aires durante la madrugada de este martes.

La hipótesis surgió después de que la Justicia de Brasil le prohibiera al senador abandonar el país y le ordenara entregar su pasaporte. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de que Bolsonaro haya estado en la aeronave o en la terminal aérea.

La Policía Federal brasileña revisa los pasos fronterizos para determinar si el legislador salió de su país. En tanto, el coordinador de su campaña presidencial, Rogério Marinho, negó que haya abandonado Brasil.

El avión retenido en Puerto Iguazú

La aeronave pertenece a la empresa Baires Fly y permanece bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En el aeropuerto también se encuentra retenida la tripulación, integrada por dos comandantes y una azafata, según informó TN.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el pedido de vuelo contemplaba el traslado de cuatro pasajeros hacia Estados Unidos. Una de las hipótesis es que entre ellos se encontraría Flávio Bolsonaro, aunque las identidades no fueron confirmadas.

El plan de vuelo fue cancelado y se investigan las circunstancias en las que se había previsto la partida. Las versiones sobre un posible cruce del senador hacia la Argentina son contradictorias y no cuentan con confirmación oficial.

La orden judicial contra Flávio Bolsonaro

El lunes, un día después del balotaje presidencial en Brasil, el propio Bolsonaro informó que la Policía Federal le había comunicado la orden de entregar su pasaporte. La medida también le prohíbe salir del país.

Según indicó el senador, la decisión fue tomada por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. “Voy a entregar mi pasaporte y a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme”, expresó.

El excandidato sostuvo que la medida se basó en declaraciones de su hermano Eduardo, quien había sugerido que debía dejar Brasil si perdía las elecciones. Flávio afirmó que él nunca había dicho que se fuera a ir del país.

Las causas bajo investigación

La orden judicial está vinculada a una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con Willer Tomaz, abogado y allegado del senador. La decisión también le prohíbe a Bolsonaro mantener contacto directo o indirecto con él.

La semana pasada, De Moraes ordenó el bloqueo preventivo de fondos de Tomaz y el levantamiento de su secreto bancario y fiscal. Las medidas forman parte de la investigación y no implican una condena.

El Supremo Tribunal Federal también abrió otra causa que involucra a Flávio Bolsonaro por la presunta financiación ilegal de la película biográfica Dark Horse, sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.