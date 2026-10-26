La Secretaría de Deportes de Entre Ríos y la Escuela Secundaria Nº 48 Congreso de Oriente firmaron un convenio para que siete alumnos participen de experiencias formativas en distintas áreas del organismo. La iniciativa se enmarca en el Programa Escuela y Comunidad.
Siete estudiantes secundarios realizarán prácticas formativas en la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, a partir de un convenio firmado entre el organismo provincial y la Escuela Secundaria Nº 48 Congreso de Oriente. La propuesta busca acercar a los jóvenes al funcionamiento de la gestión pública y complementar su formación educativa mediante experiencias prácticas.
El acuerdo fue suscripto por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y la rectora de la institución educativa, Ivana Magalí Revilla, en el marco del Programa Escuela y Comunidad, impulsado por el Consejo General de Educación (CGE).
La iniciativa se desarrolla desde la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes. Los alumnos participarán de actividades en las áreas de Deporte Social, Deportes Adaptados y Coordinación Legal, acompañados por referentes del organismo.
Experiencias formativas vinculadas con el deporte
El secretario de Deportes destacó la importancia de generar oportunidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes conocer diferentes ámbitos de trabajo y ampliar sus perspectivas de desarrollo.
“Creemos que el deporte también es una herramienta de formación y aprendizaje. Generar estos espacios de vinculación con las escuelas permite que los jóvenes conozcan de cerca el trabajo que se realiza desde la Secretaría y encuentren nuevas oportunidades para su desarrollo”, expresó Uranga.
Durante las prácticas, los siete estudiantes desarrollarán actividades específicas en las instalaciones del organismo provincial, donde recibirán orientación y seguimiento de los responsables de cada área.
La experiencia permitirá que los jóvenes se familiaricen con tareas vinculadas con la gestión deportiva, la organización de actividades y el funcionamiento administrativo de la Secretaría.
El Programa Escuela y Comunidad
El convenio forma parte del Programa Escuela y Comunidad, una propuesta que busca fortalecer la formación integral de los estudiantes secundarios mediante la articulación entre las instituciones educativas y diferentes organizaciones.
El programa promueve experiencias de innovación pedagógica, curricular y organizacional, a través de acuerdos con organismos públicos, entidades sociales, sectores productivos e instituciones académicas.
Su finalidad es vincular los conocimientos adquiridos en las aulas con situaciones concretas del entorno, favoreciendo el desarrollo de nuevas capacidades y experiencias de aprendizaje.
Seguimiento y certificación de las actividades
El acuerdo establece que la Secretaría de Deportes y la Escuela Secundaria Nº 48 realizarán un seguimiento conjunto del desarrollo de las actividades y evaluarán la participación de los estudiantes.
Cada alumno contará con el acompañamiento de referentes designados, quienes brindarán orientación durante las distintas etapas de la experiencia.
Al finalizar las prácticas, la institución educativa entregará un certificado individual que acreditará el período de asistencia, las funciones desempeñadas y las tareas realizadas.
De esta manera, la propuesta busca ampliar las oportunidades de formación de los jóvenes mediante el contacto directo con diferentes áreas de la administración pública provincial.