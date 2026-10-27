Alumnos de escuela de Paraná sorprendieron con proyectos de ciencia, robótica y arte

REDACCIÓN ELONCE
El Instituto Cristiano Evangélico Bautista de Paraná realizó su muestra anual con trabajos de ciencia, tecnología, música y arte. Los alumnos presentaron proyectos de robótica, experiencias químicas y producciones artísticas. La escuela destacó un segundo puesto nacional en olimpíadas.
El Instituto Cristiano Evangélico Bautista (ICEBEM D-122) de Paraná realizó su muestra anual de ciencia, música, arte y tecnología, con proyectos desarrollados por los estudiantes durante el ciclo lectivo. La jornada reunió a alumnos, docentes y familias, que recorrieron las distintas propuestas educativas y participaron de experiencias interactivas.
La actividad se desarrolló en el establecimiento ubicado sobre calle Medus y contó con la cobertura de Elonce. Entre los trabajos presentados se destacaron proyectos de robótica, experimentos químicos, producciones artísticas y espectáculos musicales.
La rectora Mónica Marconi y la vicerrectora Valeria Mubashir expresaron su satisfacción por los resultados del año y destacaron el compromiso de los aproximadamente 400 estudiantes que concurren a la institución.
Un segundo puesto nacional en olimpíadas de ciencias
Marconi explicó que la muestra constituye el cierre de un año de trabajo en diferentes áreas del conocimiento.
“Estamos contentos porque nuestros estudiantes pueden mostrar todo lo realizado durante el año en música, arte, ciencia y tecnología”, expresó a Elonce.
La rectora destacó que la escuela cuenta con talleres de ciencias y química dentro de su propuesta curricular y participa en competencias académicas.
En ese sentido, informó que estudiantes del nivel uno consiguieron el segundo puesto a nivel nacional en olimpíadas, uno de los logros educativos que la institución celebró durante la jornada.
“Este sería el cierre para que los chicos puedan mostrar todo lo que han trabajado y compartirlo junto con la familia. Hoy es un día de mucha alegría para nosotros”, manifestó.
Un laboratorio con desafíos químicos para escapar
Una de las propuestas que despertó mayor interés entre los visitantes fue un escape room organizado por los estudiantes que participaron en las olimpíadas de química.
La actividad consistió en resolver distintos desafíos y realizar experiencias científicas para conseguir salir de un laboratorio.
“Los chicos hicieron un escape room donde hay que resolver diferentes desafíos químicos con experiencias para poder lograr escapar del laboratorio”, explicó la vicerrectora Mugas.
La propuesta atrajo a numerosos participantes, que aguardaron su turno para ingresar y poner a prueba sus conocimientos.
Además, la muestra incluyó trabajos sobre movimientos artísticos, dibujos realizados con acrílicos y presentaciones de danzas tradicionales.
Robótica: presentaron dispositivos programados y juegos adaptados
Otro de los espacios destacados estuvo dedicado a los proyectos de robótica desarrollados por estudiantes de tercer año.
Los alumnos exhibieron trabajos que ya habían presentado en un congreso de robótica y explicaron su funcionamiento a los visitantes. Entre ellos se encontraba un cesto de residuos programado con Arduino y Scratch, equipado con un sensor, además de pequeños vehículos realizados mediante impresión 3D.
Una estudiante explicó que los autitos formaban parte de un trabajo vinculado con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
También presentaron un videojuego desarrollado con Scratch y un sistema de controles adaptados para facilitar su utilización. “Tiene teclas más fáciles de usar para las personas que por ahí no pueden utilizar teclas tan chiquitas”, explicó una de las alumnas.
Durante la recorrida de Elonce, los estudiantes mostraron cómo funcionaba el juego, que proponía recolectar manzanas y evitar obstáculos.
Música, danzas y producciones artísticas
La muestra también permitió compartir las actividades desarrolladas durante el año en los espacios de música y arte.
Los estudiantes realizaron interpretaciones musicales, bailaron danzas tradicionales y exhibieron sus producciones plásticas. Entre las presentaciones se incluyeron un carnavalito y una interpretación de la canción Loco (Tu forma de ser).
“Estamos presentando todo lo que hemos trabajado en este año. Ponemos nuestras ganas y todo lo que hay que hacer para después tener un buen futuro”, expresó uno de los alumnos.
Otra estudiante destacó la posibilidad de mostrar los trabajos realizados y reconocer los aprendizajes alcanzados.
La jornada contó con el acompañamiento de las familias, cuya participación fue valorada por las autoridades escolares.
Una propuesta para descubrir vocaciones
Mubashir explicó que uno de los objetivos de la institución es ofrecer experiencias educativas variadas para que los estudiantes identifiquen sus intereses y capacidades.
“Lo que buscamos es que cada estudiante, en su trayectoria escolar en la secundaria, pueda ir descubriendo su proyecto de vida y cuando llegue a su último año tenga en claro qué estudiar, qué seguir”, sostuvo.
La vicerrectora señaló que los espacios de ciencia, tecnología, música y arte permiten desarrollar habilidades y explorar distintas posibilidades de formación. “Tratamos de ofrecer distintos espacios para que ellos vayan viendo sus fortalezas y sus debilidades y se vayan autoconociendo”, agregó.
Las autoridades también reconocieron el trabajo de los docentes y el acompañamiento de las familias en la preparación de la muestra.
De esta manera, el Instituto Cristiano Evangélico Bautista compartió con la comunidad educativa los proyectos desarrollados durante el año, con experiencias que combinaron conocimientos científicos, creatividad y participación estudiantil.