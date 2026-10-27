Por primera vez, Entre Ríos participa de las Olimpiadas Internacionales de Matemática con 17 estudiantes

REDACCIÓN ELONCE
Los jóvenes partieron desde Paraná rumbo a Córdoba para competir en las Olimpiadas Internacionales de Matemática ATACALAR. Representan a distintas localidades de Entre Ríos y fueron seleccionados tras superar una instancia provincial. Elonce dialogó con alumnos, docentes y familiares antes del viaje
Diecisiete estudiantes entrerrianos viajaron a Córdoba para participar de las Olimpiadas Internacionales de Matemática ATACALAR, una competencia que reúne a jóvenes de diferentes lugares. La delegación partió este martes desde la zona de Cinco Esquinas, en Paraná, acompañada por docentes y familiares.
Los alumnos representan a escuelas de distintas localidades de Entre Ríos, entre ellas Paraná, Gualeguaychú y La Paz. Antes de subir al transporte, compartieron sus expectativas con Elonce, mientras preparaban sus bolsos y se despedían de sus familias.
Lucas, estudiante de sexto año de Gualeguaychú, contó que ya había participado en competencias nacionales. "Las olimpiadas no se tratan solo de cuentas, de números, sino de encontrarle el sentido al enunciado, al problema", explicó. Además, destacó que existen diferentes caminos para llegar a una solución.
Una experiencia educativa que trasciende las matemáticas
Valentino, también de sexto año y oriundo de Gualeguaychú, expresó su entusiasmo por la oportunidad. "Siempre me gustó mucho el formato de olimpiadas matemáticas. Esta oportunidad que surgió me pareció muy buena", señaló.
Antonio, alumno de primer año de la Escuela Miguel de Cervantes de Paraná, reconoció que estaba especialmente entusiasmado por compartir el viaje. "Muy emocionado, pero no por las matemáticas, sino por ir con los chicos", comentó.
Su padre, Silvio Méndez, valoró la iniciativa: "Además de promover la matemática, también es algo para confraternizar con otras escuelas y que puedan conocer otras provincias". Destacó, además, el papel de los docentes para despertar el interés de los estudiantes.
Entre Ríos participa por primera vez en esta competencia
Macarena, profesora que acompaña a los alumnos, explicó que los participantes fueron seleccionados mediante una instancia provincial en la que debieron resolver varios problemas matemáticos.
"Me gusta incentivarlos a que resuelvan problemas, a que se desafíen ellos mismos y que puedan superarse", expresó. También confirmó que es la primera vez que Entre Ríos participa de esta olimpiada internacional.
La partida estuvo marcada por fotografías con la bandera provincial, abrazos y despedidas. Para algunos estudiantes, representa también su primera oportunidad de viajar fuera de Entre Ríos y compartir experiencias con jóvenes de otras regiones.