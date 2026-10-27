Establecieron nuevos controles sobre los fondos destinados al transporte público

El Gobierno nacional estableció un nuevo procedimiento de control para los fondos destinados al transporte público automotor de pasajeros, mediante la Resolución 76/2026 de la Secretaría de Transporte. La disposición alcanza a provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reciban compensaciones o transferencias nacionales y no cuenten con un régimen específico vigente de rendición de cuentas.

La medida, firmada por el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich, aprobó un mecanismo de presentación y verificación de información sobre los recursos transferidos por el Estado nacional.

El procedimiento comprende a las jurisdicciones beneficiarias de fondos destinados al transporte público automotor de pasajeros, de acuerdo con los convenios celebrados o que se celebren con el Estado nacional.

La resolución establece que las jurisdicciones beneficiarias comprendidas en el nuevo procedimiento deberán presentar información sobre la percepción y distribución de los fondos nacionales recibidos.

El texto define como jurisdicciones beneficiarias a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que perciban las compensaciones o erogaciones contempladas mediante convenios.

La Secretaría de Transporte aclaró que el nuevo procedimiento será aplicable cuando no exista un régimen específico vigente para efectuar esas rendiciones.

En sus fundamentos, la disposición señala que el objetivo era establecer un mecanismo de control para las transferencias destinadas a empresas de transporte público automotor de pasajeros de carácter provincial y municipal.

Declaraciones juradas y presentación digital

La Resolución 76/2026 aprobó un modelo de Declaración Jurada de Percepción y Distribución de Compensaciones, que deberá utilizar cada jurisdicción beneficiaria en sus rendiciones de cuentas.

También incorporó un modelo de Declaración Jurada de Fideicomisos y/o Cesiones de Derechos, cuya presentación será obligatoria cuando la jurisdicción haya efectuado pagos por instrucción expresa de las empresas prestadoras del servicio.

La normativa dispuso que las rendiciones deberán presentarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o el sistema de gestión electrónica que la reemplace en el futuro.

Además, estableció que las autoridades podrán solicitar información adicional o complementaria cuando resulte necesaria para analizar las rendiciones presentadas.

Qué establece sobre los fondos nacionales

La resolución recordó que el sistema de compensaciones al transporte público automotor de pasajeros se encuentra comprendido en distintos regímenes nacionales, entre ellos el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU).

También mencionó los mecanismos de compensación vinculados con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), incluidos los beneficios tarifarios correspondientes a determinados grupos de usuarios.

En los fundamentos, la Secretaría de Transporte precisó que el procedimiento aprobado no reemplaza los mecanismos especiales de rendición de cuentas que ya se encuentran vigentes.

La disposición estableció un sistema aplicable a las transferencias que no estén comprendidas en esos procedimientos específicos.

El nuevo procedimiento comenzará a regir a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial, realizada este 27 de octubre de 2026.