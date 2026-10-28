El Papa en Argentina: cierra la inscripción para la vigilia de jóvenes

La vigilia será en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires

La inscripción para estar cerca del Papa León XIV durante la vigilia de los jóvenes finaliza este miércoles a la medianoche. El encuentro se realizará el martes 10 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, y reunirá, según las estimaciones de los organizadores, a unas 200.000 personas.

La convocatoria estará destinada a jóvenes de entre 15 y 35 años, quienes podrán registrarse de manera individual o grupal. Cada participante recibirá un código QR que permitirá ingresar a los sectores reservados más cercanos al Pontífice.

En tanto, las personas menores de 15 años y mayores de 35 podrán participar desde los espacios de acceso libre, sin necesidad de completar el formulario de inscripción.

Cómo inscribirse para estar cerca del Papa León XIV

Los interesados deberán ingresar al sitio oficial www.elpapaenargentina.com.ar/registro y completar el procedimiento de inscripción antes de las 23.59 de este miércoles.

Una vez realizado el registro, recibirán un código QR que deberán presentar para acceder a los sectores habilitados durante el encuentro.

La organización informó que los accesos a los espacios reservados abrirán a las 12 y permanecerán habilitados hasta las 18. Por ese motivo, recomendaron a los participantes organizar su llegada con anticipación.

Cómo será la vigilia de los jóvenes con el Papa

La jornada comenzará con actividades culturales, musicales y religiosas. Desde las 16 se desarrollará un festival de fe, cultura y arte argentino, conducido por Nacho Girón y Sofi Martínez.

Durante esa primera parte del encuentro se presentarán Banuev, Dos más Uno, Valentino Merlo y Tati Domínguez, además de realizarse espacios de diálogo y testimonios de jóvenes.

La llegada del Papa León XIV está prevista para las 20.15. El Pontífice escuchará testimonios y preguntas de representantes de distintas realidades del país, en una actividad destinada a promover el intercambio con las nuevas generaciones.

También participarán Luquitas Rodríguez, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Alan Madaned, El Choque Urbano y el Ballet Maia Roldán.

El cierre incluirá un momento de oración acompañado por un coro de 200 voces e instrumentistas de distintas ciudades argentinas, junto con Athenas, Maxi Larghi, Vero Sanfilippo, Joaquín Chaves y Mechi Ruiz Luque.

El pedido especial del Papa para encontrarse con los jóvenes

Justina Kleine, integrante del equipo de prensa y comunicación de la organización, explicó a Clarín que la actividad surgió de un pedido especial del Pontífice.

“El encuentro fue pedido especialmente por el Papa León, quien desea encontrarse con los jóvenes de nuestro país”, señaló.

Además, destacó que la propuesta permitirá que el Santo Padre conozca las distintas experiencias de las nuevas generaciones argentinas.

“Es una oportunidad para que conozca las riquezas y también las dificultades, los sueños y los miedos de los jóvenes”, expresó.

La representante de la organización remarcó que el objetivo central será generar un espacio de escucha y acompañamiento.

“Es un espacio donde los jóvenes pueden descubrir que no caminan solos, que a la Iglesia y al Papa le interesa escuchar su voz, sus sueños, sus miedos, sus dificultades, conocer sus dones y saberse recibidos tal cual son”, sostuvo.

Finalmente, Kleine recordó que los encuentros juveniles ocuparon un lugar importante durante el pontificado de Francisco y señaló que León XIV buscará continuar con ese acercamiento.

“Tanto Francisco como León XIV, y también los papas anteriores a ellos, quieren encontrarse con los jóvenes para compartir un mensaje de esperanza y renovarlos en la fe”, concluyó.