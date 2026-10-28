 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía ANSES

Aumentan las asignaciones familiares y AUH: los nuevos montos y rangos salariales

El gobierno nacional oficializó los nuevos topes, rangos y montos para las distintas asignaciones que abona Anses. Desde el organismo detallaron cómo quedó cada beneficio tras la suba de 1,93% fijado para noviembre.

28 de Octubre de 2026
Aumentan las asignaciones familiares y AUH
Aumentan las asignaciones familiares y AUH

El gobierno nacional oficializó los nuevos topes, rangos y montos para las distintas asignaciones que abona Anses. Desde el organismo detallaron cómo quedó cada beneficio tras la suba de 1,93% fijado para noviembre.

Suba de asignaciones familiares y AUH. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó el aumento para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, confirmaron a Elonce desde la dependencia oficial.

 

De acuerdo a la Resolución 303/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo de la Seguridad Social dispuso "el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares” a partir del mes de noviembre de 2026.

 

Según lo explicitado, “el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714 será equivalente a 1,93%.

 

En tanto, “cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º de la presente, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente”.

 

De esta manera, la AUH, que comprende a más de 4,5 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) será de $ 159.611. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 519.704. Mientras que la Asignación por nacimiento será de $ 93.035.

 

Trabajadores en relación de dependencia

Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF), para los trabajadores en relación de dependencia, serán las siguientes:

 

Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta $ 1.235.699, cobrarán $ 79.816.

 

Los grupos familiares que tengan un salario de $ 1.235.699,01 y $ 1.812.272 están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $ 53.841 mensuales por hijo.

 

Aquellos grupos familiares con ingresos entre $ 1.812.272,01 y $ 2.092.326, el monto de la asignación será de $ 32.566.

 

Los ingresos pertenecientes al Rango IV, es decir de $ 2.092.326,01 y $ 6.543.628, recibirán una asignación de $ 16.806.

 

Otros beneficios y quiénes no accederán

En tanto, la Asignación por Nacimiento será de $ 93.035, la Asignación por Adopción aumentará a $ 556.217, la Asignación por Matrimonio trepará a $139.300, siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $ 6.543.628. La asignación Prenatal escalará a $ 79.816 para los sectores que perciban menores haberes, con variaciones basadas en el ingreso familiar, descendiendo hasta $ 16.806 según el rango arriba explicitado.

 

La resolución del Gobierno además establece que los grupos familiares en los cuales una persona del grupo familiar percibe ingresos superiores a $ 3.271.814, quedarán excluidos del cobro de estas asignaciones. Lo mismo ocurre cuando suma de sus ingresos de los integrantes de la familia superen el límite máximo de ingresos establecido que es de $ 6.543.628.

 

LOS RANGOS Y MONTOS DE LAS ASIGNACIONES DETALLADOS:

Temas:

Anses asignaciones familiares AUH nacimiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso