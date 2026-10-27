Nahuel Pennisi y el sueño de cantar ante León XIV: “Es un momento muy importante para mi vida”

REDACCIÓN ELONCE
Nahuel Pennisi confirmó en diálogo con GPS, por Elonce, que cantará ante el papa León XIV el 10 de noviembre. El músico reveló cómo recibió la invitación, expresó su emoción por el encuentro y adelantó sus proyectos, entre ellos la posibilidad de regresar a Paraná.
Nahuel Pennisi cantará ante el papa León XIV el próximo 10 de noviembre, durante una jornada dedicada a los jóvenes que se realizará en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires. El reconocido músico argentino confirmó su participación durante una entrevista con el programa GPS, que se emite por Elonce, donde compartió su emoción por la convocatoria y aseguró que será uno de los acontecimientos más significativos de su trayectoria artística y personal.
En diálogo con los conductores, el cantautor explicó que la invitación llegó a través del Arzobispado y que la confirmación definitiva se produjo mediante un mensaje de WhatsApp. La noticia fue motivo de celebración junto a sus familiares y amigos, especialmente por el vínculo que mantiene con la fe desde hace muchos años.
“Estoy con mucha alegría, con mucha emoción. Es un momento muy importante para mi carrera, pero no solamente para el camino artístico, sino para mi vida personal, por toda la fe que llevo hace tantos años”, expresó Pennisi. Además, consideró que cantar frente al Pontífice será una oportunidad para agradecer a través de la música.
Cómo recibió la invitación para cantar ante el Papa
El músico relató que los primeros contactos se habían producido tiempo atrás, cuando representantes del Arzobispado consultaron sobre su disponibilidad para participar de las actividades previstas durante la visita papal.
“Llegó porque la gente del Arzobispado nos estaba llamando, nos preguntaba si teníamos ganas de participar, si estaba la posibilidad, obviamente que le dijimos que sí, que es hermoso”, contó.
Pennisi explicó que la incertidumbre por el estado de salud del Pontífice había generado preocupación y que, durante ese período, su prioridad dejó de ser la presentación artística. “Saqué el foco de tocar y me puse a pensar en que se recupere”, recordó. Posteriormente, la confirmación llegó un domingo por la mañana y compartió la noticia con sus seres queridos. “Nos llegó ese mensaje esperado este domingo a la mañana. Fue un mensajito por WhatsApp y ahí a celebrarlo con la familia y los amigos”, relató.
Una presentación especial el Día de la Tradición
El espectáculo se realizará el 10 de noviembre, fecha en la que Argentina celebra el Día de la Tradición. El artista destacó la coincidencia y el significado que tendrá representar a la música nacional durante una actividad vinculada con la visita del papa León XIV.
“Simbólicamente, qué lindo que justo sea el 10 de noviembre, Día de la Tradición argentina, que esté el Papa. Ahí estaremos en el monumento en la jornada de jóvenes”, señaló.
Respecto del repertorio, explicó que todavía no había definido qué canción interpretará. Según indicó, la cantidad de artistas convocados y los tiempos disponibles podrían permitir que cada uno presente una sola composición. “La canción que me toque tiene un significado muy especial, tiene una profundidad muy emotiva por la visita del Papa”, manifestó.
La emoción de cantar frente a León XIV
Durante la entrevista, Pennisi reconoció que la presentación le genera una ansiedad particular. Aunque cuenta con una extensa trayectoria sobre los escenarios, aseguró que esta oportunidad representa un desafío diferente por su significado espiritual. “Este concierto no es un concierto más de ninguna manera, es algo muy especial, es algo muy emotivo. Ojalá que el Papa me dé una mano, que me ayude a que no me emocione”, expresó entre risas.
El músico también compartió cómo suele prepararse antes de sus presentaciones. Explicó que acostumbra reservar unos minutos de soledad para concentrarse y reflexionar sobre aquello que desea transmitir al público.
Asimismo, reconoció que nunca había imaginado una oportunidad de semejantes características. “Nunca me imaginé todo este vuelo que me iba a dar la música, de llegar a latitudes que eran inimaginables”, sostuvo. Recordó que, cuando comenzó a hablarse de una posible visita papal, pensó en lo especial que sería participar de alguna actividad. Sin embargo, consideraba aquella posibilidad como un deseo difícil de concretar.
Su homenaje a Mercedes Sosa y el presente artístico
Pennisi también habló sobre el momento que atraviesa su carrera y el lanzamiento de su reciente trabajo discográfico dedicado a Mercedes Sosa. El proyecto le permitió recuperar canciones que escuchaba durante su infancia y reencontrarse con experiencias que marcaron su formación musical. “Siento que sigo creciendo, siento que voy madurando en diferentes aspectos de la vida. Desde lo emocional me están pasando cosas muy lindas que está bueno plasmarlas en la música”, explicó.
Sobre el homenaje a la reconocida cantante argentina, señaló que tuvo un significado personal profundo. “Grabé canciones que escuchaba en la infancia. Fue como conectarme con el Nahuel niño”, recordó.
El artista consideró que tanto ese proyecto como la invitación para cantar ante el Papa llegaron en una etapa de plenitud personal y profesional, después de muchos años de trabajo.
Nahuel Pennisi anticipó que quiere regresar a Paraná
Otro de los momentos destacados de la entrevista estuvo relacionado con el vínculo del músico con Entre Ríos. Pennisi manifestó su deseo de regresar a Paraná para presentar su nuevo disco y recordó con afecto sus anteriores visitas.
“Extraño mucho ir a Paraná. Hace rato que no voy. Tengo amigos muy queridos en Paraná, gente que admiro, que aprecio”, expresó. Además, adelantó que estaba trabajando en una gira nacional y que la capital entrerriana figuraba entre los destinos que deseaba incorporar a su recorrido.
“Estamos pensando, si Dios quiere, el año que viene ir con este disco, presentar el disco nuevo. Ya entre noviembre y diciembre vamos a tener toda la gira nacional y Paraná, por supuesto, que es una de las primeras ciudades que quiero ir, porque se extraña”, aseguró.
El recuerdo de un teatro lleno y su cariño por Entre Ríos
Pennisi recordó especialmente una presentación que realizó en el Teatro 3 de Febrero, cuando el público completó la sala pese a tratarse de un día de semana.
“Recuerdo siempre una vez cuando fui a tocar al teatro, un día de semana, no me olvido más. Creo que era un miércoles, porque yo en ese momento tenía unas obras de teatro, entonces no podía ir un jueves”, relató.
El cantante destacó que aquella convocatoria lo sorprendió y que conserva ese recuerdo con especial afecto. También mencionó su interés por volver a recorrer la costanera paranaense y disfrutar de un pescado en Puerto Sánchez. Durante la conversación, recordó sus visitas a Gualeguaychú, Colón y Paraná desde la infancia, y aseguró que mantiene un vínculo especial con la provincia.
Antes de despedirse, el artista interpretó un fragmento de una canción incluida en su homenaje a Mercedes Sosa, en un momento musical que compartió con los conductores de GPS. “Los llevo en el corazón”, expresó al agradecer el acompañamiento del público entrerriano y reiterar su deseo de reencontrarse pronto con sus seguidores.