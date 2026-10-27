Valentino Merlo reveló qué canción interpretará ante el Papa León XIV en Argentina

Valentino Merlo adelantó qué canción interpretará durante el encuentro de jóvenes con el Papa León XIV, previsto para el 10 de noviembre en la Argentina. El artista rosarino eligió “Zona de promesas”, en la versión de Mercedes Sosa y Gustavo Cerati.

El cantante de 17 años confirmó su participación a través de las redes sociales y expresó la emoción que le generó la convocatoria. “La verdad es que todavía me cuesta creerlo”, escribió en un mensaje dirigido a sus seguidores.

La presentación formará parte de las actividades previstas durante la visita del Pontífice al país. Merlo compartirá la jornada con otros artistas, entre ellos Nahuel Pennisi, quien también anunció que cantará en el encuentro con jóvenes.

La canción que eligió Valentino Merlo

En una entrevista televisiva, el músico contó que eligió interpretar una canción de otro artista. “No es una canción mía, es un cover, pero la verdad que me llegó mucho”, explicó.

El tema seleccionado es “Zona de promesas”, compuesto por Gustavo Cerati. Merlo precisó que tomará como referencia la versión que el músico grabó junto a Mercedes Sosa.

Al anunciar su participación, el cantante agradeció a sus seguidores y habló del significado que tiene para él la invitación. “Nunca pensé que la música me iba a regalar una oportunidad tan especial como esta”, afirmó.

Los otros artistas que cantarán durante la visita

Nahuel Pennisi también confirmó que estará presente en el encuentro del 10 de noviembre. El músico expresó que la convocatoria le permitirá participar de una jornada vinculada con su fe y la llegada del Papa al país.

“Va a ser una experiencia inolvidable, emocionante, porque ustedes saben lo que significa para mí que llegue el Papa a nuestro país, con toda la fe que tengo desde siempre”, manifestó el cantante.

Por su parte, Luciano Pereyra anunció que le cantará a León XIV durante su visita a Luján, su ciudad natal. El artista dio a conocer la noticia en pleno show y expresó su emoción por poder recibir al Pontífice allí.