El Niño en Entre Ríos: buscan evitar que las escuelas funcionen como centros de evacuados

El fenómeno de El Niño en Entre Ríos llevó al Consejo General de Educación (CGE) a reforzar las tareas preventivas en más de 1.400 edificios escolares ante las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones. El director de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar, Bruno Frizzo, explicó a Elonce que se trabaja en el mantenimiento de los establecimientos y en la identificación de escuelas que podrían verse afectadas por las crecidas de los ríos.

Frizzo señaló que las acciones se concentran en dos situaciones: el posible avance del agua en zonas ribereñas y los problemas edilicios que pueden provocar las precipitaciones abundantes en distintos puntos de la provincia.

Desde agosto se desarrollan tareas de limpieza de desagües, techos y patios para reducir el riesgo de filtraciones y acumulación de agua. En paralelo, se elaboran planes de respuesta para las escuelas ubicadas en sectores expuestos a inundaciones.

Identificaron escuelas en riesgo por las crecidas

Frizzo explicó que el CGE realiza un seguimiento de los establecimientos que podrían verse afectados por el aumento del nivel de los ríos Paraná y Uruguay.

“Tenemos dos grandes ejes. Uno tiene que ver con la crecida de los ríos prevista producto del fenómeno de El Niño y las precipitaciones en las cuencas altas. El otro está relacionado con la repetición de lluvias abundantes que impactan directamente sobre nuestros más de 1.400 edificios”, indicó.

El CGE refuerza el mantenimiento de más de 1.400 edificios escolares ante El Niño (archivo Elonce)

El funcionario precisó que se presta especial atención a las escuelas ubicadas en zonas de islas, particularmente en Victoria e Ibicuy.

En esos sectores se identificaron establecimientos expuestos al avance del agua, con el objetivo de contar con un plan de acción ante posibles emergencias.

“Estamos teniendo el detalle de las escuelas que quedaron en riesgo para tener un plan de acción, bajo la perspectiva de la continuidad pedagógica como objetivo central”, sostuvo.

Buscan evitar que las escuelas funcionen como centros de evacuados

Una de las situaciones contempladas en los protocolos de emergencia es la posibilidad de utilizar establecimientos educativos para alojar a familias evacuadas.

Frizzo aclaró que la primera respuesta ante una inundación corresponde a los gobiernos locales y que cualquier solicitud de utilización de escuelas debe ser evaluada por el CGE.

“A través de las departamentales, en coordinación con los gobiernos locales, recibimos los pedidos para albergues de evacuados en escuelas y los analizamos caso por caso”, explicó.

Sin embargo, remarcó que la prioridad es evitar la ocupación de los edificios escolares para no interrumpir las actividades educativas. “Intentamos evitar que se ocupen escuelas por todos los medios. La última alternativa sería ocupar una escuela en caso de no tener otra posibilidad”, afirmó.

Si resulta indispensable utilizar un establecimiento como centro de evacuación, el organismo establece condiciones y recomendaciones específicas.

Qué puede ocurrir con las clases ante una inundación

El director de Infraestructura Escolar explicó que existen diferentes escenarios que podrían afectar el funcionamiento de las escuelas durante una creciente.

Uno de ellos es que el agua ingrese directamente al edificio. Otro es que, aun sin inundarse, el establecimiento pierda servicios esenciales como electricidad, agua potable o cloacas.

Consejo General de Educación (foto Elonce)

También puede ocurrir que los caminos de acceso queden anegados y se dificulte la llegada de estudiantes y docentes. “Para cada caso hay un dispositivo preparado para dar una respuesta lo más pronto posible”, aseguró Frizzo.

El objetivo, insistió, es reducir las interrupciones de las clases y sostener las trayectorias educativas de los alumnos.

Limpieza de techos y desagües desde agosto

Además del riesgo de inundaciones, el CGE trabaja para prevenir daños por las lluvias intensas.

Frizzo explicó que desde agosto se reforzaron las tareas de mantenimiento preventivo, especialmente la limpieza de desagües, canaletas, techos y patios.

“Estamos insistiendo, relevando y trabajando sobre la limpieza de los desagües y todo lo que tiene que ver con la expulsión del agua desde las cubiertas de techos y los patios”, detalló.

El funcionario señaló que estas acciones buscan disminuir los problemas de filtraciones y acumulación de agua que suelen registrarse durante las tormentas.

También indicó que se trabaja junto con el Ministerio de Planeamiento y las áreas encargadas de ejecutar obras para atender las situaciones que requieren intervenciones específicas.

Aseguran que disminuyeron los problemas tras las últimas lluvias

Frizzo afirmó que las tareas preventivas comenzaron a mostrar resultados positivos en los establecimientos educativos.

Según explicó, durante las últimas precipitaciones importantes se registraron menos inconvenientes que en episodios similares de meses anteriores y del año pasado.

“Notamos una disminución de los problemas que trae la lluvia respecto de fenómenos parecidos del año anterior o incluso de algunos meses anteriores”, sostuvo.

Repararon cubiertas y filtraciones en una escuela secundaria N°28 "Nuestra Señora de Guadalupe" de Paraná.-

No obstante, aclaró que el organismo continúa evaluando los resultados y que las tareas de mantenimiento siguen en ejecución.

El funcionario destacó que los edificios escolares presentan características diferentes, por lo que las respuestas deben adaptarse a cada establecimiento. “Es absolutamente heterogéneo el universo y los fenómenos meteorológicos también lo son. Cada caso merece una respuesta particular”, explicó.

Finalmente, remarcó que el mantenimiento preventivo permite reducir daños y concentrar los recursos en los establecimientos que realmente necesitan intervenciones.

“Cuanto más evitamos que se produzcan daños, menores son los problemas y mejor podemos actuar sobre aquellos que sí se producen”, concluyó.