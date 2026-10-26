El río Uruguay volverá a crecer por las lluvias, pero se mantendrá lejos de los niveles de alerta

El río Uruguay registrará un nuevo ascenso en los próximos días, como consecuencia de las lluvias ocurridas durante el fin de semana en la cuenca alta. Sin embargo, desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande anticiparon que los niveles previstos se mantendrán alejados de los valores de alerta.

Según el informe del organismo, las precipitaciones provocaron un incremento del caudal que actualmente se desplaza hacia el embalse de Salto Grande, lo que generará una nueva suba del nivel del río aguas abajo.

Las estimaciones indican que el río Uruguay no superaría los 10,60 metros en Concordia y los 10,90 metros en Salto, Uruguay. Estos valores se encuentran por debajo de los niveles de alerta establecidos para ambas ciudades.

El fenómeno El Niño y la situación del río Uruguay

Desde Salto Grande explicaron que este comportamiento forma parte del escenario de “aguas altas” previsto para el último trimestre del año, asociado con la influencia del fenómeno El Niño sobre las precipitaciones en la cuenca.

En ese contexto, las lluvias registradas en las zonas superiores del río pueden generar incrementos temporarios del caudal, aunque las proyecciones actuales no anticipan una situación de alerta para las poblaciones ribereñas.

(DRU).

Por otra parte, los pronósticos meteorológicos no prevén precipitaciones significativas en la cuenca durante los próximos siete días, un factor que resulta favorable para la evolución de la situación hídrica.

Recomiendan seguir los informes oficiales

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande recomendó a la población mantenerse informada sobre las variaciones del río mediante sus canales oficiales.

El organismo publica diariamente un comunicado con información actualizada sobre los niveles y caudales del río Uruguay, generalmente alrededor de las 13 horas.

Los reportes pueden consultarse tanto en la página web como en la aplicación oficial de Salto Grande, donde se difunden las novedades relacionadas con el comportamiento del embalse y las previsiones hidrológicas.