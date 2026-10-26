El río Uruguay continúa bajando en Concordia y reaparecen sectores de la costanera

El río Uruguay continúa bajando en Concordia y comenzó la semana con una altura de 9,10 metros frente al puerto de la ciudad, según el registro de Prefectura Naval Argentina correspondiente a las 10 horas de este lunes 26 de octubre. La tendencia descendente modificó el paisaje de la costanera y permitió que vecinos volvieran a recorrer sectores que permanecían cubiertos por el agua.

Durante la mañana, el retroceso del río dejó nuevamente al descubierto distintos espacios de la costanera baja. En esos lugares se observó a concordienses caminando por superficies que habían quedado anegadas durante los últimos días, en medio de la creciente del Uruguay.

Sin embargo, la recuperación todavía es parcial. En el sector del mirador Arenitas Blancas permanecían tramos de la calzada cubiertos por el agua. Los sanitarios del lugar ya habían quedado liberados, aunque el nivel del río continuaba muy próximo a esas instalaciones, según informó Diario Río Uruguay.

La bajante modifica el paisaje de la costanera

La situación actual contrasta con las jornadas de mayor altura, cuando el río avanzó sobre la avenida pavimentada Pueblos Originarios y otros sectores del paseo costero. Ahora, el descenso permite observar una recuperación progresiva de los espacios afectados.

De acuerdo con el último comunicado disponible de Hidrología de Salto Grande, emitido el domingo 25 de octubre y vigente hasta las 15 horas de este lunes, se proyectaba un caudal medio diario evacuado de entre 12.000 y 13.500 metros cúbicos por segundo.

El informe también estimaba una cota máxima de 9,70 metros para Concordia y de 10 metros para Salto. Además, indicaba que el embalse tendería a los 34,40 metros y que el vertedero permanecía abierto. Estas previsiones son anteriores a la medición portuaria de este lunes y pueden modificarse según la evolución de las condiciones hidrológicas.

Qué se espera de las lluvias en la cuenca

Para Concordia, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional difundido para este lunes anticipaba una jornada sin precipitaciones, con temperaturas entre 10 y 22 grados y cielo entre parcial y mayormente nublado.

En tanto, las previsiones de Salto Grande indicaban acumulados de apenas uno a dos milímetros para este lunes en los puntos relevados de la cuenca, mientras que para martes y miércoles no se esperaban lluvias.

Hacia el viernes, el pronóstico contemplaba precipitaciones de entre 13 y 14 milímetros en Itá y Foz do Chapecó, en territorio brasileño. No obstante, la evolución del río dependerá también de los aportes provenientes de aguas arriba y de las erogaciones de Salto Grande.

Concordia permanece por debajo de los niveles de alerta

Durante el fin de semana, el Gobierno de Entre Ríos informó que mantenía el monitoreo de la situación hídrica provincial y que no regían alertas meteorológicas. El comunicado ubicó a la provincia en condición verde, correspondiente a la ausencia de fenómenos previstos que impliquen riesgos.

En Concordia, el nivel de alerta del río Uruguay se establece en 11 metros, mientras que el umbral de evacuación alcanza los 12,50 metros.

Con una altura de 9,10 metros registrada este lunes, el río permanece por debajo de ambas referencias. Aunque la bajante permite recuperar sectores de la costanera, todavía existen espacios con agua sobre la calzada, por lo que la normalización del paseo costero continúa siendo gradual.