Policías balearon a dos jóvenes durante una persecución en Buenos Aires: a una le extirparon un riñón

Dos jóvenes de 21 y 23 años permanecían internadas tras recibir disparos policiales durante una persecución en la localidad bonaerense de Arrecifes. Una de ellas perdió un riñón por las heridas. Los efectivos involucrados fueron apartados del servicio y son investigados.
Dos jóvenes fueron baleadas por policías durante una persecución ocurrida en la madrugada del domingo en Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Las víctimas, de 21 y 23 años, permanecían hospitalizadas, mientras que los efectivos involucrados fueron desafectados preventivamente del servicio y se les secuestraron sus armas reglamentarias.
El episodio comenzó alrededor de las 5.30, cuando un patrullero intentó detener un Volkswagen Gol blanco con vidrios polarizados, en el que viajaban seis jóvenes oriundos de Pergamino: tres mujeres y tres hombres.
Según informó la Municipalidad de Arrecifes, el conductor circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas. Al recibir la orden de detenerse, escapó y transitó por algunas calles a contramano, lo que desencadenó una persecución de aproximadamente ocho kilómetros.
Una de las jóvenes perdió un riñón
Durante el operativo, que continuó por la Ruta Nacional 8, los policías efectuaron disparos contra el vehículo en circunstancias que todavía eran investigadas. El automóvil fue interceptado a la altura del kilómetro 180, donde se constató que dos ocupantes estaban heridas.
Una de las víctimas, Celeste Montarana, de 21 años, fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Municipal Santa Francisca Romana de Arrecifes y permanecía estable en terapia intensiva.
"A mi prima, Celes, le tuvieron que extirpar un riñón porque al menos uno de los dos disparos que recibió impactó contra el órgano y se lo perforó", relató María José, familiar de la joven, a La Nación.
La otra víctima, Maite Azcona, de 23 años, fue trasladada al Hospital San José de Pergamino, donde también permanecía internada y estable.
La madre de Celeste cuestionó el accionar policial y aseguró que existían otras alternativas para detener el automóvil. "El actuar de la Policía estuvo mal. Había otras maneras de hacerlo. Fue una cacería", expresó.
La mujer sostuvo que su hija había viajado con amigos para disfrutar de una salida nocturna y reclamó que se esclarecieran las circunstancias del ataque.
Apartaron a los policías involucrados
La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Ignacio Mariezcurrena, de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial San Nicolás. La Fiscalía dispuso demorar a los efectivos que habrían disparado y secuestrar sus armas reglamentarias y teléfonos celulares. Además, se constató que el Volkswagen Gol presentaba varios impactos de bala.
Por su parte, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense inició actuaciones administrativas y apartó preventivamente a los policías involucrados.
Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron preservadas y entregadas a la Justicia para determinar cómo se desarrolló la persecución y en qué circunstancias se efectuaron los disparos.
La información sobre las lesiones, las medidas judiciales y la situación de los policías fue confirmada por medios nacionales y el informe de la Secretaría de Seguridad de Arrecifes.