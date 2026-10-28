Más de 30 personas murieron tras un choque de trenes en España

Dos trenes de alta velocidad chocaron en Toledo y varios vagones cayeron por un terraplén. Hay numerosos heridos en el accidente y más de 30 víctimas fatales.
Más de 30 personas murieron tras producirse un choque de trenes cerca de la ciudad de Toledo, y se encontraba paralizado el tránsito ferroviario de alta velocidad española (AVE) en la línea Madrid-Andalucía.
Según informaron los medios locales, el accidente se produjo a la altura de Urda entre una formación de AVE de Renfe y un tren de Iryo, tras lo cual dos vagones cayeron por un terraplén y se desplegó un amplio operativo de emergencias.
En tanto, Emergencias de Castilla La-Mancha confirmó la cifra de 39 fallecidos y, según indicó La Vanguardia, los primeros indicios apuntan que el tren Iryo estaba detenido en la vía por motivos que se desconocen y el tren AVE lo golpeó por detrás, lo que provocó la caída de los vagones por un terraplén.
🔴DIRECTO | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo y varios vagones caen por un terraplén. Hay numerosos heridos en el accidente. Estas son las imágenes desde dentro de uno de los vagones 🎥@capitalradiob https://t.co/Ws5ukux6r6 https://t.co/5TsAiKfj7d— EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026
Además, se indicó que en el lugar trabajaban Bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles.
La empresa ferroviaria española Renfe indicó que el accidente se registró entre las localidades de Mora y Orgaz, mientras Adif señaló a través de un mensaje en X: "Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes".
Imágenes de la terrible colisión de dos trenes en Toledo. https://t.co/mIivxet0Cy— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 28, 2026