Creciente del río Paraná: el INA anticipa nuevas subas para los puertos entrerrianos en noviembre

El río Paraná alcanzó este miércoles los 4,21 metros a la altura del puerto de la capital entrerriana y acumuló una suba de 42 centímetros durante la última semana. De acuerdo con los registros de Prefectura a los que accedió Elonce, la creciente mantiene una tendencia sostenida que podría intensificarse durante los primeros días de noviembre, según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA).

El organismo nacional estimó que el río podría llegar a los 4,46 metros el 3 de noviembre y alcanzar los 4,59 metros hacia el 10 de noviembre frente a Paraná. Se trata de proyecciones basadas en los valores medios diarios, que pueden modificarse de acuerdo con las precipitaciones y el comportamiento de los caudales provenientes de la cuenca alta.

Retiran camalotes del Balneario Municipal de Paraná (foto Elonce)

Este escenario se conoce después de varias actualizaciones que redujeron las alturas previstas hace algunas semanas para Paraná. En pronósticos anteriores, el INA estimaba que el río podía llegar a los 5,50 metros a fines de octubre, superando así el nivel de evacuación previsto para la capital entrerriana. Las proyecciones posteriores moderaron esa expectativa, aunque mantienen la tendencia creciente.

En sus informes hidrométricos, el INA analiza periódicamente la evolución del río en distintas estaciones de la Cuenca del Plata, desde el Iguazú hasta los tramos de los ríos Paraguay, Uruguay y Paraná.

De acuerdo al último informe de situación hidrológica de la Cuenca del Plata publicado este martes, el tramo comprendido entre Santa Fe, Paraná y Rosario presenta un ascenso gradual hacia niveles de aguas medias altas, con registros superiores a los habituales para esta época del año. Además, advirtió que la tendencia ascendente podría mantenerse durante los próximos 7 a 15 días, con posibilidades de aproximación o superación de los niveles de alerta en Paraná y Santa Fe desde comienzos de noviembre.

La Paz está a ocho centímetros del nivel de alerta

La situación más comprometida se registra en La Paz, donde el río Paraná mide 5,72 metros, apenas ocho centímetros por debajo del nivel de alerta, establecido en 5,80 metros. La localidad también se encuentra a un metro de la marca de evacuación, que corresponde a los 6,72 metros según la diferencia consignada en los registros actuales.

Las proyecciones del INA indican que el río podría alcanzar los 5,87 metros a comienzos de noviembre y llegar a los 6,01 metros durante los primeros diez días del mes. De cumplirse estas estimaciones, el nivel superaría la marca de alerta, aunque permanecería por debajo del umbral de evacuación.

Presencia de camalostes por la crecida del río Paraná en Entre Ríos (foto Elonce)

El informe hidrológico advirtió que existe una alta probabilidad de superar el nivel de alerta en La Paz a partir del 28 de octubre, mientras que desde el 31 de octubre aumentan las posibilidades de aproximación o superación del nivel de evacuación. Por este motivo, el organismo recomendó seguir las actualizaciones de los modelos numéricos y las perspectivas hidrológicas.

El INA también señaló que el importante volumen de agua en tránsito podría prolongar los tiempos de traslado de la onda de crecida y su permanencia en determinados sectores del río. A esto se suman las condiciones favorables para la generación de escorrentía en las principales áreas que aportan caudal a la cuenca.

Cómo está el río Paraná en Santa Elena y Hernandarias

En Santa Elena, el río Paraná registra una altura de 5,46 metros, por lo que permanece a 1,44 metros del nivel de alerta. Aunque el curso de agua continúa elevado, todavía se mantiene por debajo de las marcas establecidas para situaciones de riesgo en esa localidad.

Por su parte, Hernandarias presenta una altura de 4,88 metros y se encuentra por debajo del nivel de evacuación, fijado en seis metros. La evolución del río en ambas localidades dependerá del desplazamiento de los caudales que avanzan desde los tramos superiores.

El seguimiento de estos registros resulta importante ante la continuidad de la creciente prevista para las próximas semanas. Desde el INA insistieron en que las estimaciones corresponden a tendencias de valores medios diarios y deben actualizarse conforme se disponga de nueva información hidrológica.

Los niveles del río en Diamante y Victoria

Aguas abajo de Paraná, el río también presenta alturas superiores a las habituales, aunque todavía sin alcanzar los niveles de alerta establecidos para las localidades entrerrianas.

En Diamante, el río Paraná mide 4,55 metros, mientras que la marca de alerta se encuentra en 5,30 metros y la de evacuación en 5,50 metros. Esto significa que el curso de agua permanece a 75 centímetros del primer umbral y a 95 centímetros del segundo.

En tanto, Victoria registra una altura de 3,94 metros, por debajo de los 4,60 metros establecidos como nivel de alerta y de los 4,90 metros correspondientes al nivel de evacuación. En esta localidad, el río se encuentra a 66 centímetros de la primera marca y a 96 centímetros de la segunda.

El INA anticipa una creciente sostenida durante noviembre

El informe hidrológico nacional indicó que el tramo Santa Fe-Paraná-Rosario se encuentra en una etapa de ascenso gradual, impulsada por el importante volumen de agua que avanza desde los sectores superiores de la cuenca del Plata.

“Durante los próximos siete días se prevé que se intensifique la tendencia y continúe en ascenso sostenido hacia aguas medias altas”, señaló el organismo, que también contempla la posibilidad de que el incremento se prolongue durante los siguientes 7 a 15 días.

En ese contexto, el INA advirtió que podrían registrarse aproximaciones o superaciones de los niveles de alerta en Paraná y Santa Fe desde los primeros días de noviembre. Sin embargo, aclaró que las proyecciones están sujetas a modificaciones por las condiciones meteorológicas y la evolución de los caudales.

Por lo tanto, se recomienda mantener el seguimiento de los registros oficiales de Prefectura y de las actualizaciones del Instituto Nacional del Agua, especialmente en las localidades donde el río ya se encuentra próximo a las marcas de alerta.