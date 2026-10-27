El río Uruguay volverá a crecer en Concordia, pero no prevén nuevas evacuaciones

REDACCIÓN ELONCE
El río Uruguay en Concordia registró una bajante, aunque todavía presentaba un importante caudal de agua. Las lluvias aguas arriba de Salto Grande provocarían un nuevo ascenso, pero sin alcanzar niveles de evacuación. Las familias afectadas ya regresaron a sus hogares.
El río Uruguay en Concordia presentaba un importante caudal de agua en la zona de la costanera, pese a la bajante registrada durante los últimos días. Según las previsiones difundidas, el nivel volvería a aumentar como consecuencia de las lluvias ocurridas aguas arriba de la represa de Salto Grande, aunque no se esperaban nuevas evacuaciones.
En la zona de Arenitas Blancas, uno de los sectores costeros de la ciudad, todavía se observaba una considerable extensión cubierta por el agua. El panorama reflejaba los efectos de la creciente anterior, que había obligado a distintas familias a abandonar temporalmente sus viviendas.
Sin embargo, durante la semana pasada, todas las familias evacuadas habían regresado a sus hogares, donde realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento después del descenso del río.
Las lluvias provocarían un nuevo ascenso del río Uruguay
De acuerdo con la información difundida, las precipitaciones registradas en la cuenca inmediata, ubicada aguas arriba de Salto Grande, incrementarían el caudal que llegaría a Concordia durante los próximos días.
Este comportamiento podría provocar que algunos sectores bajos de la costanera quedaran nuevamente bajo el agua. No obstante, se indicó que el ascenso previsto no alcanzaría niveles que justificaran la evacuación de viviendas.
La evolución del río dependería principalmente de las condiciones meteorológicas. Si no se producían precipitaciones extraordinarias, se esperaba que el agua permaneciera por debajo de los niveles que representan un riesgo para las familias.
El fenómeno de El Niño y su impacto en la región
En relación con el fenómeno de El Niño, se señaló que sus efectos podrían resultar menos intensos de lo previsto inicialmente, aunque también se advirtió que la región estaba ingresando en una etapa de mayor complejidad.
Por el momento, el escenario anticipaba un nuevo incremento del río Uruguay, con posibles anegamientos en sectores ribereños, pero sin necesidad de trasladar nuevamente a las familias que habían regresado a sus viviendas.