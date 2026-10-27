Video: Paseaba con su bebé, vio a un presunto ladrón en fuga y lo derribó en la calle

Un hombre que paseaba a su bebé junto a su familia interceptó a un presunto ladrón que era perseguido por vecinos en el barrio Playa Grande de Mar del Plata. El episodio ocurrió el domingo por la tarde y quedó registrado en un video.

La secuencia se desarrolló en la esquina de Bernardo de Irigoyen y Castelli, a pocas cuadras del Parque San Martín. Al escuchar los gritos de las personas que corrían detrás del sospechoso, el hombre intervino en la persecución.

Según el relato de los vecinos, el perseguido habría ingresado a una vivienda de la zona. Tras ser interceptado, fue retenido hasta que llegaron los efectivos policiales.

La persecución en Playa Grande

El hombre caminaba con su esposa y su hijo cuando escuchó que varias personas gritaban “agarralo” mientras corrían detrás de otro individuo. Entonces dejó el cochecito del bebé junto a su pareja y salió a interceptarlo.

En medio de la calle se abalanzó sobre el sospechoso y lo derribó. La persecución terminó a pocos metros de la vivienda en la que, de acuerdo con los testimonios, se habría producido el ingreso.

"Tremendo tackle" Porque un hombre paseaba a su bebé con su esposa en Mar del Plata y vio pasar al hombre que había entrado a robar dos veces a su casa: lo corrió y le metió un inolvidable tackle antes de llamar a la policía. https://t.co/CiGQ9PQTCC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 27, 2026

Las imágenes registraron el momento en que el hombre redujo al presunto ladrón. Después, los vecinos permanecieron en el lugar hasta la llegada de la Policía.

Qué dijeron los vecinos

Personas de la zona sostuvieron que el sospechoso habría ingresado anteriormente a la misma casa y que sus habitantes contaban con grabaciones de esos episodios. Según esa versión, estaban atentos ante la posibilidad de que regresara.

Los vecinos también mencionaron la desaparición previa de una bicicleta, artículos de pesca y otros objetos. Esa información forma parte de su relato y no se precisó si el hombre interceptado fue acusado formalmente por esos hechos.

Sobre el inicio de la corrida, indicaron que el sospechoso habría saltado un cerco y que comenzaron a perseguirlo cuando advirtieron su presencia. La secuencia concluyó con la intervención del hombre que paseaba con su familia.