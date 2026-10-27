Robaron la moto a periodista de Paraná y pide ayuda para recuperarla

REDACCIÓN ELONCE
La comunicadora Maru Trovatto sufrió el robo de su motocicleta mientras realizaba actividades en el Club Quique de Paraná, supo Elonce. Las cámaras registraron a dos sospechosos y la víctima pidió colaboración para recuperar el vehículo, fundamental para su trabajo.
Una periodista de Paraná sufrió el robo de su motocicleta frente al Club Quique y lanzó un pedido de ayuda para recuperarla. Se trata de Maru Trovatto, quien había dejado el rodado estacionado en la puerta de la institución deportiva y, cuando salió alrededor de las 22.30 del lunes, descubrió que había desaparecido.
El hecho ocurrió mientras la comunicadora participaba de actividades en el club, al que concurre habitualmente por su vinculación con el deporte. La motocicleta sustraída es una Motomel 150cc de color gris con rayas amarillas, que presenta como característica distintiva la falta de una de sus cachas laterales derechas.
En diálogo con Elonce, Trovatto relató cómo ocurrió el robo, explicó que las cámaras de seguridad registraron parcialmente el accionar de los sospechosos y expresó su angustia por la pérdida de un vehículo que utiliza diariamente para trasladarse entre sus actividades laborales.
Dos personas quedaron registradas por las cámaras de seguridad
La periodista contó que llegó al Club Quique alrededor de las 20.30 y dejó su motocicleta estacionada en el lugar habitual, con las medidas de seguridad colocadas.
Sin embargo, cuando salió dos horas después, advirtió que el rodado ya no estaba. “Estoy experimentando una sensación de impotencia. No conocía lo que era salir del club y encontrarme con que mi vehículo no estaba”, expresó.
Tras descubrir el robo, comenzó a consultar con integrantes de la institución para acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Según explicó, las imágenes muestran a dos personas que llegaron en una motocicleta de 110cc, descendieron con los cascos colocados y se acercaron al vehículo estacionado.
Los sospechosos lograron destrabar la Motomel y llevársela, pese a que tenía colocados los dispositivos de seguridad. “Tenía todas las medidas de seguridad, la traba del volante, la linga, todo”, aseguró.
El video muestra cómo se llevaron la motocicleta
Trovatto señaló que la grabación permitió reconstruir parcialmente lo sucedido, aunque la iluminación del lugar dificultó identificar con precisión a las personas involucradas. De acuerdo con su descripción, los sospechosos eran de contextura delgada y llevaban cascos.
La periodista indicó que una luz ubicada cerca de la cámara afectó la nitidez de las imágenes. Pese a esa dificultad, el registro fue entregado a la Policía para contribuir con la investigación.
“Se pudo ver cuando dos personas se bajan de una moto 110cc, con casco, y destraban mi moto”, relató.
Realizó la denuncia y entregó las imágenes a la Policía
Después de comprobar que le habían robado la motocicleta, Trovatto se comunicó con el 911 para informar lo ocurrido. Según contó, los operadores le solicitaron los datos correspondientes y posteriormente un móvil policial acudió a su domicilio.
Los efectivos la trasladaron a la comisaría segunda de Paraná, donde formalizó la denuncia. Durante el procedimiento, también entregó el material registrado por las cámaras de seguridad para que fuera analizado por las áreas correspondientes.
La comunicadora señaló que inició los trámites con su compañía de seguros y que permanece a la espera de novedades. Mientras tanto, familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas vinculadas con el Club Quique comenzaron a difundir fotografías y datos de la motocicleta.
“Era mi moto, me la regalaron mis viejos”
Más allá de las consecuencias económicas, Trovatto destacó el valor afectivo que tiene el vehículo sustraído. “Era mi moto. Era mi vehículo. Era una moto que me regalaron mis viejos”, expresó durante la entrevista con Elonce.
La periodista explicó que utiliza el rodado para desplazarse por Paraná y cumplir con diferentes compromisos laborales, muchas veces en jornadas extensas.
En ese sentido, señaló que quedarse sin ese medio de transporte representa una dificultad importante para organizar sus actividades cotidianas. “Las jornadas laborales son interminables y está todo calculado para trasladarse de un momento a otro y llegar a tiempo”, comentó.
También hizo referencia a la necesidad de contar con movilidad propia en una ciudad donde las distancias entre distintos puntos pueden dificultar los traslados. “Paraná no es una ciudad chica y, como nos pasa a muchos, tenemos varios trabajos a la vez. Eso me permitía desplazarme de manera mucho más fluida”, explicó.
La comunicadora reconoció que todavía intenta asimilar lo sucedido y que espera recuperar la motocicleta, independientemente del estado en que pueda encontrarse. “Ojalá que aparezca. No sé en qué condiciones, no quiero ni pensar, pero que aparezca”, manifestó.
De hecho, pidió especialmente que quienes puedan reconocer la motocicleta, la vean circulando o reciban algún ofrecimiento de venta sospechoso comuniquen la información a la Policía.
Finalmente, la periodista agradeció la solidaridad de las personas que comenzaron a compartir la búsqueda y destacó el acompañamiento recibido desde que se conoció el hecho. “Agradezco la inmensa red de personas que se comunicaron conmigo, no solo amigos del club, sino también colegas, conocidos y amigos de los medios”, expresó.
Y reiteró su pedido para que cualquier dato que pueda contribuir a localizar el vehículo sea comunicado cuanto antes. “Que me den una mano. Si ven algo o saben algo, que me avisen o avisen a alguno de mis amigos. Ojalá que aparezca”, concluyó.
Quienes tengan información pueden comunicarse con Maru Trovatto al 0343 15-456-9634 o dar aviso al 911.