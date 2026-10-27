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Internacionales Temporal en la zona central

Video: Un tornado causó destrozos en Chile y declararon alerta roja por riesgo de aluviones

El fenómeno afectó la comuna de Requínoa y fue clasificado de forma preliminar como EF-2. En la región de Santiago, las autoridades declararon una alerta roja ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

27 de Octubre de 2026
Tornado en Chile.
Tornado en Chile.

El fenómeno afectó la comuna de Requínoa y fue clasificado de forma preliminar como EF-2. En la región de Santiago, las autoridades declararon una alerta roja ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

Un tornado provocó graves daños en un colegio y viviendas de Requínoa, en la zona central de Chile, durante la tarde del lunes. El fenómeno fue clasificado de manera preliminar como EF-2 y dejó cortes de electricidad en la comuna de la región de O’Higgins.

 

El temporal también mantiene en alerta a otras zonas del país. En la región Metropolitana de Santiago, las autoridades declararon una alerta roja por el riesgo de aluviones ante las lluvias previstas.

 

 

En Requínoa, un primer informe oficial daba cuenta de al menos 20 viviendas afectadas. Un balance posterior elevó la cifra a unas 70 casas con daños, principalmente en sus techos, además de un establecimiento educativo.

 

Los daños que dejó el tornado en Requínoa

 

La Dirección Meteorológica de Chile indicó que el fenómeno ocurrió alrededor de las 17:30 del lunes y lo clasificó inicialmente en la categoría EF-2 de la escala Fujita mejorada. Esa intensidad está asociada a vientos estimados de entre 179 y 218 kilómetros por hora.

 

 

Uno de los edificios más afectados fue el Colegio Tricahue, donde el tornado destruyó el gimnasio y causó daños en otras instalaciones. Las autoridades locales suspendieron las clases de este martes en los establecimientos educativos de la comuna.

 

El temporal también provocó la caída de elementos del alumbrado y cortes de energía. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó inicialmente que 8.045 clientes quedaron sin suministro en la zona afectada.

 

 

Alerta por posibles aluviones en Santiago

 

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile, conocido como Senapred, declaró alerta roja en comunas de la región Metropolitana por la posibilidad de aluviones. La medida se adoptó a partir de los pronósticos de lluvia para el valle y la precordillera.

Entre los sectores bajo vigilancia se encuentra San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde se registró acumulación de agua. La zona ya había sido afectada por un aluvión el 8 de octubre, que causó daños en viviendas, vehículos e infraestructura vial.

 

Las autoridades también declararon alerta roja en Requínoa por los efectos del tornado. Los equipos de emergencia continúan evaluando los daños y las condiciones meteorológicas en las zonas alcanzadas por el temporal.

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