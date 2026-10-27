Filtraron los chats de Emanuel Ortega con Josefina Lynch que habrían desatado su separación de Julieta Prandi

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, ocurrida apenas 27 días después de su casamiento, sumó un nuevo capítulo luego de que Yanina Latorre difundiera conversaciones privadas que habrían desencadenado la ruptura. Los mensajes estaban vinculados con Josefina Lynch, una modelo que había coordinado sesiones de grabación con el músico.

Durante la emisión de SQP, por América TV, Latorre mostró los intercambios que, según su versión, Prandi habría encontrado al revisar el teléfono de Ortega. Sin embargo, la periodista sostuvo que las conversaciones no evidenciaban una relación sentimental entre el cantante y Lynch, sino cuestiones estrictamente laborales.

“Él no sabía que estaban separados hasta que vio el posteo de ella. Él creyó que era un ataque de celos, una pelea o una crisis de las tantas que habían tenido”, afirmó Latorre al reconstruir los acontecimientos.

Qué decían los chats que habría descubierto Julieta Prandi

Según relató la conductora, la pareja había atravesado una crisis anterior vinculada con Mariana Marx, pero posteriormente se reconcilió y concretó su casamiento.

Sin embargo, menos de un mes después de la ceremonia, habría surgido un nuevo conflicto cuando Prandi encontró conversaciones entre Ortega y Josefina Lynch.

“Julieta no le preguntó nada y esperó a que él le comentara”, explicó Latorre, quien aseguró que existía un desacuerdo previo sobre las colaboraciones musicales del cantante.

“Ella le tenía prohibido grabar con chicas y, si lo hacía, tenía que avisarle”, sostuvo la periodista, al describir las condiciones que, según su relato, existían dentro de la relación.

De acuerdo con esa reconstrucción, Ortega no le habría contado a Prandi que estaba trabajando con Lynch, aunque los mensajes difundidos estaban relacionados con la organización de las sesiones musicales.

La publicación de Instagram que habría provocado la ruptura

Latorre explicó que Prandi comenzó a observar las publicaciones de Josefina Lynch en Instagram y descubrió que la modelo se encontraba grabando canciones en el estudio de Ortega.

“Josefina subió una historia de que estaba grabando, porque no tenía nada de malo, pero cuando Prandi la vio, le escribió a Emanuel y le dijo que no lo quería ver más, que era un mentiroso y que no volviera a la casa. Y lo bloqueó de todos lados”, relató.

Según la conductora, el músico decidió no regresar al domicilio que compartían y pasó la noche en su estudio de grabación.

Latorre agregó que Lynch había concurrido al estudio durante tres jornadas consecutivas, entre viernes y domingo, para avanzar con el proyecto musical.

“Tres días estuvo grabando”, precisó la periodista, quien indicó que Prandi conocía inicialmente solo una de esas visitas.

Emanuel Ortega se habría enterado de la separación por las redes sociales

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la manera en que, según Latorre, se hizo pública la ruptura.

La conductora aseguró que el lunes, cuando la pareja tenía previsto comenzar su luna de miel, Prandi publicó un comunicado anunciando la separación.

“Él y toda la familia se enteró de que estaban separados. Pero no charlaron la separación”, sostuvo.

Qué relación tenían Emanuel Ortega y Josefina Lynch

Según los mensajes difundidos en el programa, Ortega y Lynch comenzaron a comunicarse el 5 de octubre para coordinar cuestiones vinculadas con la producción musical.

Las conversaciones habrían incluido fechas, horarios de grabación y pautas de trabajo, sin referencias a un vínculo romántico.

Tras quedar involucrada en la polémica mediática, Josefina Lynch decidió comunicarse nuevamente con Ortega para informarle que tenía intenciones de hablar públicamente y aclarar la naturaleza de su relación.

De acuerdo con lo expuesto por Latorre, el músico manifestó sentirse superado por la situación, pero aceptó que la modelo brindara explicaciones. Únicamente le habría solicitado que le avisara antes de hacerlo.