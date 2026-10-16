Josefina Lynch negó un romance con Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

La modelo y cantante Josefina Lynch desmintió haber mantenido una relación sentimental con Emanuel Ortega, luego de que surgieran versiones que la señalaron como la tercera en discordia en la separación del músico y la actriz Julieta Prandi, quienes, según trascendió, se distanciaron apenas 27 días después de haberse casado.

La joven quedó involucrada en la polémica después de que la panelista Karina Iavícoli asegurara que habría sido "el detonante" de la ruptura. Según esa versión, Prandi habría descubierto supuestos mensajes de tono íntimo entre Ortega y Lynch.

Tras varios días de silencio, Josefina Lynch publicó un comunicado en sus historias de Instagram, donde rechazó las versiones difundidas en programas de espectáculos y aclaró cuál era su vínculo con el cantante.

“Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con su separación”, expresó la modelo.

En el mismo mensaje, explicó que su contacto con el músico estuvo relacionado únicamente con cuestiones laborales. “Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”, aseguró.

Además, rechazó las versiones sobre supuestas conversaciones comprometedoras entre ambos. “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, sostuvo.

Su descargo tras quedar involucrada en la separación

La cantante, quien anteriormente mantuvo una relación con Joaquín Levinton, también manifestó su malestar por haber quedado involucrada en la situación personal de Ortega y Prandi.

“Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”, expresó.

Asimismo, aclaró que no tenía intención de continuar con la polémica. “Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”, afirmó.

Finalmente, Lynch cerró su comunicado con un mensaje dirigido tanto a los protagonistas de la separación como a quienes difundieron las versiones sobre ella.

“Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir con cariño, respeto y paz”, concluyó.