Un jubilado atropelló a un adolescente de 14 años mientras corría una picada con un Audi que acumulaba casi 80 multas

Un jubilado de 68 años fue detenido tras atropellar a un adolescente de 14 años mientras presuntamente participaba de una picada callejera en la localidad de Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón. El menor circulaba en bicicleta cuando fue embestido por una camioneta Audi Q7 y sufrió lesiones de extrema gravedad.

El conductor fue identificado como Miguel Ángel Monteferrante, domiciliado en Glew, quien manejaba una Audi Q7 modelo 2012. Según la investigación, circulaba a gran velocidad y competía con un Peugeot cuando impactó contra la bicicleta del adolescente.

El episodio ocurrió el domingo y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes fueron incorporadas a la investigación judicial para determinar las circunstancias del choque y las responsabilidades de los conductores involucrados.

El adolescente sufrió graves lesiones y fue trasladado a Cañuelas

Tras el impacto, efectivos policiales encontraron al adolescente inconsciente sobre el asfalto. La víctima presentaba traumatismos y lesiones compatibles con el fuerte choque y el posterior arrastre.

🚨 INDAGAN A JUBILADO QUE CORRÍA PICADA Y ATROPELLÓ A UN PIBE QUE IBA EN BICI https://t.co/wSn4peCtxB https://t.co/BNZKrJMFbV — Vía Szeta (@mauroszeta) October 27, 2026

Personal de Bomberos Voluntarios colaboró con la asistencia y el traslado inicial del menor a un centro de salud local. Debido a la gravedad de su cuadro, posteriormente fue derivado al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.

De acuerdo con la información médica difundida, el adolescente sufrió un traumatismo cerebral, lesiones múltiples en el tórax y el abdomen, además de alteraciones neurológicas y respiratorias. Su estado fue considerado de extrema gravedad.

La camioneta tenía casi 80 multas por más de $20 millones

Uno de los datos que surgió durante la investigación fue el historial de infracciones de tránsito de la camioneta Audi Q7 involucrada en el choque.

Según los registros consultados en el marco del caso, el vehículo acumulaba casi 80 multas desde 2013, la mayoría relacionadas con excesos de velocidad. La deuda por las infracciones superaba los 20 millones de pesos.

Además, se detectó que nueve actas habían sido labradas durante el último mes, un dato que incorporó nuevos elementos al análisis de los antecedentes del vehículo.

Los investigadores también determinaron que la camioneta se encontraba registrada a nombre de Natalia Paola Luengo, pareja del empresario Jorge Castillo, conocido públicamente como “El Rey de la Salada”.

Qué dijo Jorge Castillo sobre la camioneta

Tras conocerse la vinculación registral del vehículo con su entorno familiar, Jorge Castillo se pronunció públicamente y sostuvo que la camioneta había sido vendida varios años atrás.

Según explicó el empresario, la Audi Q7 fue entregada a un comprador entre 2017 y 2018. Sin embargo, afirmó que esa persona falleció durante la pandemia y que la transferencia de titularidad quedó inconclusa.

De esta manera, Castillo buscó aclarar que el vehículo ya no estaba bajo su control, pese a que continuaba registrado a nombre de su pareja. Estas declaraciones forman parte de su versión sobre la situación de la camioneta.

El fiscal pidió una imputación más grave

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 descentralizada de Presidente Perón, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó imputar al conductor por tentativa de homicidio simple con dolo eventual, al considerar las circunstancias en las que se produjo el atropello.

Sin embargo, el juez Martín Miguel Rizzo adoptó una calificación diferente y encuadró el hecho como lesiones culposas agravadas. La diferencia entre ambas figuras radica, entre otros aspectos, en la valoración jurídica de la conducta y de la eventual aceptación del riesgo por parte del conductor.

Por disposición judicial, las autoridades secuestraron la camioneta Audi Q7, la bicicleta Gravity blanca en la que circulaba el adolescente y el Peugeot que habría participado de la presunta carrera callejera.

Los vehículos quedaron a disposición de los investigadores para la realización de peritajes destinados a establecer la mecánica del choque, las velocidades y las responsabilidades de los involucrados.