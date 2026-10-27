Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River: sus antecedentes

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River, que se disputará el próximo domingo desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El juez de 39 años fue designado para dirigir uno de los encuentros más esperados del fútbol argentino y tendrá su cuarta experiencia al frente de este enfrentamiento.

La designación confirmó que Ramírez volverá a impartir justicia en un partido entre los dos clubes más populares del país. En sus tres antecedentes anteriores, River consiguió dos victorias, mientras que Boca se impuso en una oportunidad.

El equipo arbitral estará integrado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, mientras que Silvio Trucco será el encargado del VAR. De esta manera, quedaron definidos los principales responsables de controlar las acciones del encuentro.

Los antecedentes de Nicolás Ramírez en el Superclásico

El primer antecedente de Ramírez en un Superclásico se registró en septiembre de 2024, cuando River derrotó a Boca por 1-0 en La Bombonera. En aquella oportunidad, Manuel Lanzini convirtió el único gol del encuentro y le permitió al Millonario quedarse con la victoria como visitante.

Posteriormente, en abril de 2025, el árbitro volvió a dirigir un enfrentamiento entre ambos equipos. Esta vez, River consiguió un triunfo por 2-1 en el estadio Monumental y amplió su registro favorable en los partidos disputados bajo su conducción.

Sin embargo, el antecedente más reciente favoreció a Boca. En noviembre de 2025, el Xeneize derrotó a River por 2-0 en La Bombonera, resultado que representó la primera victoria del conjunto azul y oro en un Superclásico dirigido por Ramírez.

Los números del árbitro con Boca y River

Más allá de los enfrentamientos directos, el historial general de Nicolás Ramírez con ambos clubes presenta diferencias en la cantidad de partidos dirigidos y los resultados obtenidos.

En el caso de River, el juez estuvo presente en 21 encuentros, con un balance de 11 victorias, tres empates y siete derrotas. Estos registros representan una efectividad de aproximadamente el 57% de los puntos disputados.

Por su parte, Ramírez dirigió a Boca en 14 oportunidades, con siete triunfos, dos empates y cinco derrotas. El Xeneize consiguió el 54,8% de los puntos posibles durante esos compromisos.