Una nena de casi dos años murió atropellada por un bus turístico en Mendoza: su madre intentó reanimarla

Una nena de casi dos años murió tras ser atropellada por un colectivo turístico en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. El trágico episodio ocurrió este martes, minutos antes de las 18, en la intersección de las calles San Martín y Buenos Aires, cuando el transporte de pasajeros embistió a la pequeña y golpeó a su abuela.

Según las primeras averiguaciones, el colectivo perteneciente al servicio turístico City Bus circulaba por calle Buenos Aires e intentaba girar hacia el sur por San Martín cuando se produjo el siniestro.

De acuerdo a lo publicado por Los Andes, el conductor intentó realizar una maniobra para esquivar a la menor que cruzaba la calle, pero no logró evitar el impacto.

Durante esa maniobra, el vehículo también chocó contra un automóvil Citroën que se encontraba estacionado.

Su madre intentó reanimarla en plena calle

Tras el atropello, la madre de la pequeña comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, mientras aguardaba la llegada de los equipos médicos.

Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado acudió a la esquina donde ocurrió el hecho y asistió a la víctima, que presentaba lesiones de extrema gravedad.

Los profesionales consiguieron estabilizarla inicialmente y dispusieron su traslado urgente al Hospital Pediátrico Humberto Notti, mediante un corredor sanitario organizado para agilizar el recorrido de la ambulancia.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la nena falleció en la guardia del hospital como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Investigan cómo ocurrió el atropello

Luego del siniestro, las autoridades realizaron un test de alcoholemia al conductor del colectivo turístico. El resultado fue negativo.

Las circunstancias del atropello permanecen bajo investigación y deberán establecerse mediante las actuaciones correspondientes, los peritajes y los testimonios que se incorporen a la causa.

Entre los aspectos que deberán determinarse se encuentran la mecánica del impacto y las condiciones en las que el transporte efectuaba el giro al momento de embestir a la menor.

El hecho ocurrió en una zona de importante circulación vehicular y peatonal de la capital mendocina.