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El gobierno provincial y la industria arrocera buscan potenciar la competitividad de la producción

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió la planta de La Loma Alimentos, una de las principales exportadoras de arroz del país. La empresa planteó dificultades vinculadas con los costos energéticos y la logística para mejorar la competitividad del sector.

27 de Octubre de 2026
Frigerio recibió reclamos de la industria arrocera por los costos.
Frigerio recibió reclamos de la industria arrocera por los costos. Foto: (GPER).

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió la planta de La Loma Alimentos, una de las principales exportadoras de arroz del país. La empresa planteó dificultades vinculadas con los costos energéticos y la logística para mejorar la competitividad del sector.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una recorrida institucional por las instalaciones de la empresa arrocera La Loma Alimentos, junto a autoridades provinciales y directivos de la firma, con el objetivo de conocer el proceso productivo de la planta y coordinar agendas de trabajo orientadas al desarrollo regional.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, resaltó la capacidad exportadora de la empresa y remarcó: "Es importantísimo el trabajo que hace esta empresa porque exporta al mundo desde Entre Ríos. Una de las principales exportadoras del país y además con marcas en todo el mundo que realmente pone nuestro arroz en las góndolas mundiales".

Asimismo, el funcionario provincial subrayó que durante la recorrida observaron "el detalle en la calidad" de los procesos. Durante la actividad se abrió un espacio de intercambio donde la empresa expuso sus principales desafíos operativos.

 

Sobre este punto, Bernaudo señaló que los directivos manifestaron "necesidades que el gobernador recibió. Los temas de logística y de costo energético fueron algunos de los temas que nos plantearon y que van a la agenda del gobernador para seguir trabajando", remarcó.

 

Buscan mejorar la competitividad del arroz entrerriano

 

Por su parte, en representación de La Loma Alimentos, Julio Peinado de la Puerta, expresó su agradecimiento por la visita e hizo hincapié en el rol de la transformación industrial: "La industria no deja de ser una facilitadora de la venta del grano nacional, que se le agrega un valor en el proceso y tiene otra salida".

 

Peinado de la Puerta profundizó sobre la coyuntura del sector y la importancia del diálogo directo con la gestión provincial: "En un contexto en el que los costos de producción son elevados, tener ayuda y poder plantear la problemática con la que se encuentran los diferentes operadores, es muy positivo", destacó.

 

Finalmente, el empresario precisó que fue "una conversación amigable donde se han podido poner sobre la mesa diferentes temas con total franqueza y con cercanía".

Temas:

Rogelio Frigerio Gobierno provincial producción
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