Frigerio recorrió la obra de 10 viviendas destinadas personal policial en Chajarí

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió en Chajarí la obra de construcción de 10 viviendas destinadas a la Mutual de Ayuda Integral del Personal Policial de Entre Ríos. Los trabajos comenzaron el 27 de mayo de este año.
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió en Chajarí la obra de construcción de 10 viviendas destinadas a la Mutual de Ayuda Integral del Personal Policial de Entre Ríos (Maiper), que registra un avance físico del 43,54 por ciento y cuenta con una inversión superior a los 856 millones de pesos. La ejecución está a cargo del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
El grupo habitacional está compuesto por 10 unidades de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Los trabajos comenzaron el 27 de mayo de este año y tienen un plazo de ejecución de 12 meses.
Tras la recorrida, el titular del IAPV, Manuel Schönhals, destacó la importancia de la obra y señaló que forma parte de las 550 viviendas que se encuentran en ejecución en distintos agrupamientos de 23 localidades de la provincia. Además, indicó que se trata de un nuevo prototipo habitacional destinado a integrantes de la mutual policial.
En ese marco, el funcionario sostuvo que la recorrida permitió conocer el avance de distintas soluciones habitacionales que lleva adelante el organismo en la provincia. También mencionó la visita a seis viviendas de madera en construcción en Los Conquistadores y a una vivienda financiada mediante un crédito individual del IAPV en Chajarí.
Por otra parte, Schönhals señaló que en Villa del Rosario existe el compromiso de licitar cinco viviendas en los próximos días, mientras que en Santa Ana se gestiona un crédito para el municipio destinado a la construcción de 12 viviendas.
El titular del IAPV valoró el desarrollo de estas iniciativas y destacó la importancia de orientar los recursos a obras que permitan dar respuesta a las necesidades habitacionales de los entrerrianos.