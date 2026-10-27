Industria argentina: el costo salarial creció 18% frente a los precios de los productos desde 2023

La relación entre el costo de la mano de obra y el de las máquinas cambió en la industria argentina durante los últimos años. Mientras los salarios aumentaron frente a los precios de venta de los productos manufactureros, el equipamiento se abarató en términos relativos.

Entre el promedio de 2023 y septiembre de 2026, el costo salarial subió un 18% en relación con los precios industriales. En el mismo período, el precio de las máquinas y equipos frente a esos productos cayó un 14%.

Los datos surgen de un informe del economista Nadín Argañaraz, elaborado a partir de indicadores del INDEC y del Banco Central y fue publicado por Infobae. El trabajo analiza la evolución de los precios relativos, sin cuantificar cambios efectivos en el empleo o las inversiones.

El peso de los salarios en los costos industriales

Según el estudio, el costo de la mano de obra, incluidas las cargas sociales, puede representar entre el 25% y el 30% del costo total de una empresa industrial. Su evolución frente a los precios de venta es una de las variables que inciden en los márgenes de las fábricas.

Entre el promedio de 2023 y septiembre de 2026, los salarios considerados en el informe aumentaron un 519% en pesos, mientras que los precios de los productos industriales subieron un 408%. De esa comparación surge el incremento del 18% en la relación entre ambos indicadores.

La evolución tuvo distintas etapas: el costo salarial relativo cayó a comienzos de 2024, luego se recuperó hasta principios de 2025 y posteriormente mostró cierta estabilidad por encima del promedio de 2023. El informe plantea que una mejora de la productividad podría amortiguar el impacto sobre los costos.

Qué ocurrió con las máquinas y equipos

El equipamiento productivo mostró una trayectoria diferente. Sus precios aumentaron un 331% en pesos durante el período analizado, por debajo del 408% registrado por los productos de la industria; por eso, su costo relativo frente a los precios de venta disminuyó un 14%.

La comparación directa entre maquinaria y salarios también cambió. En septiembre de 2026, el precio de las máquinas en relación con las remuneraciones se ubicó un 28% por debajo del promedio de 2023.

Esto no significa que los equipos hayan bajado de precio en pesos: ambos componentes aumentaron, pero los salarios lo hicieron a un ritmo mayor. Según el informe, esa diferencia puede modificar los incentivos de las empresas al decidir cómo organizar su producción.

La comparación en dólares reales

El trabajo también examinó los indicadores en dólares ajustados por la inflación de Estados Unidos. Bajo ese cálculo, el costo laboral se ubicó en septiembre un 7% por encima del promedio de 2023, mientras que los precios de venta industriales quedaron un 9% por debajo.

En cambio, el precio de las máquinas y equipos cayó un 22% en dólares reales durante el mismo período. El análisis compara la evolución de los costos dentro de la Argentina y no determina si son altos o bajos frente a los de otros países.

Argañaraz sostiene que la permanencia de esta relación entre salarios y equipamiento será relevante para las decisiones de la industria. Si las empresas consideran que los precios relativos se mantendrán, podrían modificar sus planes de inversión y sus procesos productivos.