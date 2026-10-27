Aprobaron un proyecto minero de US$6.393 millones para producir cobre, oro y plata

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Agua Rica, ubicado en la provincia de Catamarca, que contempla una inversión total declarada de US$6.393.631.995 para el desarrollo y explotación de un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno.

La autorización comprende el plan de inversión presentado por Minera Agua Rica LLC, Sucursal Argentina, titular del proyecto, y estableció el 30 de septiembre de 2026 como fecha de adhesión al régimen.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 1854/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este martes en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Una inversión superior a los US$6.300 millones

De acuerdo con la documentación presentada por la empresa, el proyecto contempla una inversión total de US$6.393.631.995, de los cuales US$3.310.574.165 corresponden a activos computables dentro del régimen.

El yacimiento está ubicado a aproximadamente 3.300 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Catamarca, y comprende la explotación a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno.

El plan presentado prevé el inicio de la construcción para el 1.º de noviembre de 2027, mientras que el comienzo de las operaciones fue estimado para el 1.º de octubre de 2031.

La vida útil proyectada de la mina es de 23 años, según la información incorporada al expediente.

Cuánto deberá invertir durante los primeros dos años

La resolución estableció que la empresa deberá acreditar inversiones en activos computables equivalentes, como mínimo, al 40% del monto de inversión mínima exigido por el RIGI durante los primeros dos años contados desde la notificación del acto administrativo.

El cronograma presentado por Minera Agua Rica contempló inversiones de US$111.639.552,13 para el primer año y US$659.894.459,80 para el segundo.

En conjunto, ambas etapas representan una inversión prevista de US$771.534.011,93.

Además, el Ministerio de Economía fijó el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para cumplir el monto mínimo de inversión en activos computables establecido para el proyecto.

La producción minera proyectada

El plan de explotación contempla el procesamiento de 780 millones de toneladas de mineral y una producción anual promedio estimada de aproximadamente 160.000 toneladas de concentrado de cobre metálico, con oro, plata y molibdeno asociados.

Durante la vida útil de la mina, la empresa proyectó producir 3.457.518 toneladas de cobre, 2.339.395 onzas de oro, 41.161.815 onzas de plata y 99.854 toneladas de molibdeno.

También estimó exportaciones de 10.835.656 toneladas de concentrado de cobre, oro y plata, además de 239.455 toneladas de concentrado de molibdeno.

Estas cantidades corresponden a las proyecciones incluidas en el plan aprobado.

Proveedores e incentivos del RIGI

La empresa presentó un plan de desarrollo de proveedores en el que indicó que el 54% del monto destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura corresponde a proveedores locales.

La resolución también aprobó el listado de mercaderías que el proyecto podrá importar mediante las franquicias previstas en el artículo 190 de la Ley 27.742.

Asimismo, ordenó comunicar la aprobación a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para la generación de una CUIT especial y la aplicación de los incentivos tributarios y aduaneros correspondientes.

El Banco Central de la República Argentina también deberá ser notificado para aplicar los incentivos cambiarios previstos por el régimen.

La Secretaría de Minería quedó a cargo de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el proyecto.