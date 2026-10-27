Paro en un frigorífico por salarios impagos: trabajadores bloquearon camiones con animales

Un paro en el frigorífico Ecocarnes, ubicado en la provincia de Buenos Aires, generó momentos de tensión luego de que los trabajadores impidieran la salida de camiones cargados con animales. La medida comenzó por el pago parcial de los salarios y se agravó cuando la empresa intentó trasladar hacienda a otro establecimiento para su faena.

Los empleados resolvieron suspender sus tareas y permanecer dentro de la planta hasta obtener una respuesta por los haberes adeudados. Según denunciaron, la firma atraviesa dificultades financieras y propuso completar los pagos en cuotas.

El conflicto se produce en medio de una crisis económica de Ecocarnes, exCocarsa, que acumula deudas millonarias, cheques rechazados y despidos.

Pagaron $500.000 por trabajador y ofrecieron completar los sueldos en cuotas

Un empleado que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias contó que la empresa depositó $500.000 por trabajador el miércoles, aunque el porcentaje del salario cubierto varió según cada caso.

En su situación, el dinero representó aproximadamente el 75% de la quincena. Sin embargo, aseguró que otros compañeros recibieron apenas la mitad de lo que les correspondía.

De acuerdo con su testimonio, la empresa argumentó que atraviesa una situación financiera crítica y que estaría cerca de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE).

Como alternativa, habría propuesto abonar los montos restantes en cuotas, a cambio de que los empleados levantaran el paro. “Yo debo plata porque no me alcanza el sueldo y pido prestado, me dan fiado. No puedo devolver en cuotas”, expresó el trabajador.

La propuesta fue rechazada y los empleados mantuvieron la paralización de las actividades, según publicó San Fernando Nuestro.

Tensión por el traslado de animales a otro frigorífico

El conflicto se agravó el jueves, cuando la empresa cargó animales en camiones con la intención de trasladarlos a otro establecimiento para su faena.

Los trabajadores bloquearon la salida de los vehículos en reclamo por los salarios adeudados. “Entiendo que se lleven a los animales por el bienestar animal”, señaló el empleado, aunque cuestionó que la firma buscara continuar con la faena en otra planta mientras mantenía deudas salariales.

“No tiene plata para pagar sueldos, pero sí para faenar en otro frigorífico”, reclamó.

Al momento del testimonio, los camiones permanecían cargados y los trabajadores continuaban impidiendo su salida. La actividad seguía paralizada, sin un acuerdo informado entre la empresa y los empleados.

Ecocarnes acumula deudas millonarias y cheques rechazados

La disputa salarial se suma a los problemas financieros que atraviesa el frigorífico.

Hacia fines de septiembre se conoció que Ecocarnes acumulaba una deuda con el sistema financiero de $41.469 millones. Además, la firma registraba 232 cheques rechazados por un total de $5.866,2 millones.

A las dificultades económicas se agregaron despidos que inicialmente afectaron a trabajadores de una empresa tercerizada encargada del mantenimiento.

Posteriormente, también se registraron desvinculaciones de empleados que se encontraban con licencia médica o bajo cobertura de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

Temor por el posible cierre de la planta

Los trabajadores expresaron su preocupación por la continuidad de la actividad y el futuro de sus puestos laborales.

La falta de pago completo de los salarios, los despidos y la situación financiera de la empresa aumentaron la incertidumbre. “Hay un clima de mucha incertidumbre y temor. Yo tengo la esperanza de que esto se solucione y retomemos el trabajo, porque está muy jodido afuera”, manifestó el empleado.

También advirtió sobre las dificultades que enfrentarían los trabajadores si la planta dejara de funcionar. “Si llega a cerrar la planta, después conseguir trabajo es complicado”, expresó.

Mientras continúa el paro, los empleados esperan una propuesta que permita regularizar los salarios adeudados y retomar las actividades. Hasta el momento, no se informó un acuerdo que permita destrabar el conflicto.