La automotriz Stellantis paralizará siete semanas la producción de pick-ups por la caída de la demanda

La automotriz Stellantis paralizará durante siete semanas la producción de las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota en su planta de Ferreyra, ubicada en la ciudad de Córdoba, debido a una caída en la demanda de ambos modelos. La interrupción comenzará el 1° de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el 18 de enero de 2027, según la información difundida por el medio especializado A Rodar Post.

La compañía comunicó el cronograma mediante el sistema de programación de producción que comparte con sus proveedores. La medida afectará específicamente a la línea de fabricación de camionetas y contemplará un esquema que combinará suspensiones laborales con el período habitual de vacaciones.

De acuerdo con lo informado por La Voz del Interior, tres de las siete semanas serán computadas como suspensión de personal, mientras que las cuatro restantes corresponderán a vacaciones. Por el momento, no se precisó la cantidad de trabajadores alcanzados por la decisión.

Qué pasará con la producción del Fiat Cronos

La interrupción de actividades no alcanzará de la misma manera al Fiat Cronos, otro de los vehículos que Stellantis fabrica en el complejo industrial cordobés.

En este caso, la producción se detendrá únicamente durante el período de vacaciones, previsto entre el 21 de diciembre y el 18 de enero. De esta manera, el modelo mantendrá un esquema de actividad diferente al establecido para las pick-ups.

La decisión evidenció una diferencia en la planificación industrial de la empresa, que ajustará la fabricación de camionetas ante la menor demanda registrada, mientras conservará el cronograma habitual de receso para el automóvil.

La Fiat Titano permanecería sin producción hasta enero

La situación de la Fiat Titano presenta una particularidad, ya que su fabricación estaría interrumpida desde comienzos de octubre, de acuerdo con la información publicada por el medio especializado.

De confirmarse ese cronograma, la camioneta recién volvería a producirse durante la segunda quincena de enero de 2027, cuando está previsto que se reanuden las actividades en la línea correspondiente.

La suspensión también comprenderá a la RAM Dakota, otro de los modelos que integran la producción de pick-ups de Stellantis en Córdoba.

La medida se conoció en un contexto de dificultades para distintos sectores de la industria automotriz, donde las empresas ajustan sus niveles de fabricación de acuerdo con la evolución de la demanda.

Qué dijo Stellantis sobre sus operaciones en Argentina

La información sobre la paralización de la producción surgió semanas después de que declaraciones de directivos de Stellantis generaran repercusiones acerca del futuro de sus establecimientos industriales en Argentina.

El CEO regional del grupo había mencionado, en un escenario hipotético, la posibilidad de cerrar plantas en el país, entre ellas las instalaciones de El Palomar, en Buenos Aires, y Ferreyra, en Córdoba.

Sin embargo, posteriormente Stellantis Argentina aclaró que sus operaciones continuaban desarrollándose con normalidad, con lo que buscó despejar las versiones sobre eventuales cierres.

Esa postura fue ratificada por el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, durante la presentación del nuevo Jeep Avenger, realizada en la provincia de Jujuy.