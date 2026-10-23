Docente se jubiló tras una trayectoria en tres provincias y eligió una escuela de Paraná para despedirse

REDACCIÓN ELONCE
Sandra Dorsch finalizó su carrera docente y participó de una emotiva despedida en la Escuela Juan Martín de Pueyrredón. Trabajó en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. “No es sencillo despojarse de la tarea", reveló al destacar el valor de los vínculos construidos durante su trayectoria.
La docente Sandra Dorsch se jubiló después de una extensa trayectoria en escuelas de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y eligió la Escuela N°8 "Juan Martín de Pueyrredón", en Paraná, para despedirse de su profesión. Acompañada por autoridades educativas y colegas, participó de una ceremonia simbólica que marcó el cierre de su etapa laboral.
Dorsch se desempeñó como docente, vicedirectora y supervisora de nivel primario. En la última etapa de su carrera también ejerció funciones como subdirectora de nivel en la provincia.
En diálogo con Elonce, reconoció que la jubilación representa una mezcla de emociones, entre la satisfacción de haber cumplido una etapa y la dificultad de dejar una actividad que formó parte de su vida durante tantos años.
“Son sentimientos ambiguos, porque es un momento que uno anhela para dedicarse a otras actividades, pero el trabajo, la profesión y el enseñar están en nosotros. Despojarse de la tarea no es sencillo porque es inherente a uno”, expresó.
Una trayectoria docente en tres provincias
A lo largo de su carrera, Sandra trabajó en establecimientos educativos de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Sus últimos años profesionales transcurrieron en territorio entrerriano.
“En San Salvador fui docente, vicedirectora de una escuela y también supervisora. Después titularicé como supervisora en Villaguay y trasladé mi cargo a Paraná”, recordó.
Explicó que los cambios de residencia estuvieron relacionados con el trabajo de su esposo y que finalmente pudo concluir su trayectoria en la capital entrerriana.
Para su despedida eligió una escuela perteneciente a su zona de supervisión, donde compartió el momento con el equipo directivo y autoridades de nivel primario.
El significado de izar la bandera por última vez
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la ceremonia de arriado de la bandera, un gesto que Sandra eligió para simbolizar su despedida de la educación.
“Hoy, cuando izaba la bandera, pensaba en ese momento tan simbólico que es el izamiento y el arriado. Recordaba todas esas aperturas de jornada con los docentes y las vivencias de cada institución”, relató.
La educadora destacó que su paso por las escuelas le dejó aprendizajes que trascendieron la enseñanza y las responsabilidades institucionales. “Estar en la escuela te forma como profesional y como persona. Más allá del trabajo, están los vínculos con las demás personas, porque una vez terminada la tarea profesional es lo que nos queda”, sostuvo.
También remarcó la importancia de preservar las relaciones humanas dentro de las instituciones educativas. “En el día a día hablamos no solo de educación, sino también de nuestras familias y de lo que nos pasa. Creo que las relaciones humanas son algo que debemos cuidar mucho”, reflexionó.
El reconocimiento de sus compañeras
La despedida contó con la presencia de docentes y autoridades que compartieron distintos momentos de la trayectoria de Sandra.
Mónica Schoenfeld, directora de la institución, expresó su agradecimiento por la decisión de realizar allí el cierre de su carrera. “Estamos orgullosos y agradecidos de que haya elegido esta institución para hacer su despedida. Nos llevamos siempre muy buenos recuerdos de Sandra, una persona muy cálida y muy humana”, manifestó.
El encuentro permitió compartir recuerdos y reconocer los años de trabajo dedicados a la educación.
Qué hará Sandra después de jubilarse
Aunque reconoció que todavía debe acostumbrarse a una rutina diferente, Sandra aseguró que tiene numerosas actividades personales y familiares a las que continuará dedicando tiempo.
Entre ellas mencionó su participación en una congregación religiosa, donde acompaña distintas iniciativas y brinda enseñanza bíblica los sábados.
“Tengo mis hijos, mi familia, mis hermanos, mis padres y muchas otras actividades que hago diariamente, aparte de mi trabajo. Potenciaré eso y descubriré algunas nuevas”, señaló.
También contó que uno de los primeros cambios que experimentó fue dejar de estar pendiente del teléfono y de las cuestiones vinculadas con las instituciones educativas.
Sin embargo, considera que su vocación docente seguirá presente en esta nueva etapa. “Seguiré acompañando y sirviendo en lo que pueda. Seguramente uno va a ir buscando espacios relacionados con educar”, expresó.
Así, Sandra Dorsch cerró su trayectoria profesional con una despedida cargada de recuerdos y agradecimiento, mientras comienza una nueva etapa sin alejarse de su vocación por la enseñanza.