Quién creó el viral “Pefeto caballedo” y cómo surgió la frase para evitar estafas: de TikTok a la Juventus

Juan Oña, un creador de contenido de Ensenada, se volvió viral con “Pefeto caballedo”, una parodia de las estafas telefónicas. Su audio llegó a la Juventus, Estudiantes y Lanús, mientras que sus seguidores en Instagram pasaron de 200 a más de 65.000.
El fenómeno viral “Pefeto caballedo”, que se popularizó en TikTok, WhatsApp y otras redes sociales, tuvo su origen en una parodia sobre las estafas telefónicas bancarias. Su creador, Juan Oña, un vecino de Ensenada, provincia de Buenos Aires, transformó una frase improvisada en un éxito que llegó a las publicaciones oficiales de clubes como Juventus de Italia, Estudiantes de La Plata y Lanús.
La expresión surgió durante la grabación de uno de sus videos humorísticos, en los que recrea conversaciones entre supuestos operadores bancarios y potenciales víctimas de engaños. La particular pronunciación de “perfecto, caballero” se convirtió rápidamente en una muletilla que miles de usuarios comenzaron a repetir y compartir.
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El propio Oña reconoció que la repercusión superó todas sus expectativas. “No podemos creer la repercusión que tuvo, se nos fue de las manos”, expresó durante una entrevista con Cadena 3 Argentina, en la que contó cómo nació el personaje y qué sintió al descubrir que su creación había trascendido las pantallas.
Cómo nació el viral “Pefeto caballedo”
La idea surgió a partir de una problemática cotidiana: las llamadas telefónicas fraudulentas que simulan provenir de entidades bancarias. Oña decidió abordar estas situaciones desde el humor, con el propósito de generar conciencia sobre los engaños.
“Si llevamos esto para el lado del humor y empezamos a viralizar, la gente no empieza a sufrir tantas estafas”, explicó sobre la intención que motivó sus contenidos.
El proceso de producción fue completamente artesanal. El creador escribió sus propios guiones, interpretó a los personajes que participan de las conversaciones y realizó la edición de los videos. “Hago un trabajo de edición de los dos lados del mostrador”, detalló.
La frase que comenzó a escucharse en la calle
La popularidad de “Pefeto caballedo” quedó reflejada en una situación que el propio Oña presenció en una verdulería de su barrio. Mientras esperaba, escuchó que un joven utilizaba la característica expresión al cobrarle a un cliente.
“Vas por la calle y escuchás que la gente lo dice”, relató sobre el momento en que comprendió que su creación había pasado a formar parte de las conversaciones cotidianas. La difusión también impulsó la aparición de remixes musicales, stickers de WhatsApp y cuentas dedicadas a recopilar publicaciones relacionadas con el personaje.
De las redes sociales a la Juventus
El fenómeno alcanzó una dimensión internacional cuando la Juventus de Italia incorporó el audio a sus publicaciones en redes sociales. En Argentina, Estudiantes de La Plata y Lanús también utilizaron el sonido.
La repercusión produjo un crecimiento considerable en las redes del creador. Su cuenta de Instagram, @soypefetocaballedo, pasó de aproximadamente 200 seguidores a superar los 65.000, según contó.
Pese a la popularidad, Oña aseguró que prefería mantener su vida cotidiana lejos de la exposición. “Como soy perfil bajo, me viene bien”, comentó al señalar que todavía podía caminar por su barrio sin ser reconocido constantemente.
El creador confirmó que continuará produciendo videos humorísticos y mantendrá la temática vinculada con las estafas telefónicas. Su intención, explicó, fue utilizar la comedia como una herramienta para que más personas reconocieran situaciones sospechosas y evitaran convertirse en víctimas de engaños.