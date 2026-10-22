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El Ballet Los Entrerrianos celebrará sus 45 años con una función especial en el Teatro 3 de Febrero

El histórico ballet folclórico de Paraná festejará su trayectoria el sábado 31 de octubre, con un espectáculo que reunirá a bailarines actuales, exintegrantes y artistas invitados. La presentación comenzará a las 20:30.

22 de Octubre de 2026
Ballet Los Entrerrianos celebrará sus 45 años
Ballet Los Entrerrianos celebrará sus 45 años

REDACCIÓN ELONCE

El histórico ballet folclórico de Paraná festejará su trayectoria el sábado 31 de octubre, con un espectáculo que reunirá a bailarines actuales, exintegrantes y artistas invitados. La presentación comenzará a las 20:30.

El Ballet Los Entrerrianos celebrará sus 45 años de trayectoria con una presentación especial en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. La función será el sábado 31 de octubre, a partir de las 20:30, y reunirá a integrantes actuales, exbailarines y otros grupos que se sumarán al festejo.

 

La directora del ballet, Iris Vaetel, expresó su emoción por alcanzar este aniversario y destacó el compromiso de quienes acompañaron al grupo durante estas cuatro décadas y media. La continuidad solo se interrumpió durante la pandemia, un período que obligó a suspender las actividades.

 

“Estamos orgullosos de ellos, que están con nosotros y trabajan con nosotros”, manifestó Vaetel al referirse a los bailarines que forman parte de la agrupación.

Una propuesta que combina tradición y estilización

 

A lo largo de su historia, Los Entrerrianos se caracterizó por trabajar con el folclore tradicional y explorar distintas formas de interpretar las danzas argentinas a través de la estilización coreográfica.

 

“Queremos mostrar las distintas y diversas formas de bailar nuestras danzas, que no son las que a veces conocemos”, explicó la directora, quien vinculó esa identidad artística con la trayectoria sostenida del ballet.

 

La función aniversario también contará con la participación de exintegrantes, que volverán a compartir el escenario con sus antiguos compañeros. Entre las propuestas anunciadas se encuentran presentaciones de malambo femenino y masculino, además de la participación de otros grupos de danza.

 

Según adelantó Vaetel, los preparativos incluyen ensayos tres veces por semana y la organización de una puesta especial para celebrar los 45 años. También habrá una sorpresa para las bailarinas, cuyo contenido la directora prefirió mantener en secreto hasta el día del espectáculo.

Cómo conseguir las entradas

 

La presentación del Ballet Los Entrerrianos será el sábado 31 de octubre, a las 20:30, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.

 

Las entradas podrán consultarse en la boletería del teatro, de acuerdo con sus horarios habituales. También se puede obtener información a través de la cuenta de Instagram @balletlosentrerrianos_oficial o comunicarse por WhatsApp al 457-3839.

Ballet Los Entrerrianos celebra sus 45 años y se presentará en el Teatro 3 de Febrero

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Ballet Los Entrerrianos Teatro 3 de Febrero
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