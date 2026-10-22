Una cooperativa de Paraná completó seis meses de capacitación para fortalecer su producción y comercialización

La cooperativa Herbolaria del Litoral finalizó un proceso de incubación sostenible desarrollado por la consultora Sustenta junto a la Municipalidad de Paraná. La iniciativa permitió mejorar la planificación, las estrategias comerciales y la identidad de sus emprendimientos.
La cooperativa Herbolaria del Litoral finalizó un proceso de incubación sostenible de seis meses, desarrollado por la consultora paranaense Sustenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. La iniciativa permitió fortalecer su organización, mejorar las estrategias comerciales y establecer herramientas de planificación para sus unidades productivas.
El programa comenzó en abril y estuvo orientado a consolidar la actividad de la cooperativa, que trabaja en la elaboración de infusiones herbales y cosmética natural.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó que el Municipio acompañó la propuesta mediante la articulación con el sector privado. “Buscamos acompañar a los emprendimientos locales en sus procesos de crecimiento, desde la idea de Estado facilitador que plantea la gestión de la intendenta Rosario Romero”, señaló.
Herramientas para fortalecer la cooperativa
Bustamante indicó que el trabajo comprendió distintos aspectos de la organización, desde su conformación cooperativa hasta los canales de venta. “Uno de los objetivos que nos planteamos respecto de las cooperativas y los emprendedores de la ciudad es consolidarlos, fortalecer esas fuentes de trabajo generando más empleo y desarrollo a nivel local”, afirmó.
Por su parte, la directora de Sustenta, Belén Saluzzo, explicó que el acompañamiento permitió abordar la estructura comercial, comunicacional y financiera de Herbolaria del Litoral. “En abril comenzamos el proceso de incubación sostenible que llevamos adelante en conjunto con la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Paraná. En estos seis meses estuvimos trabajando en fortalecer la identidad cooperativa”, detalló.
Nuevas estrategias para crecer
Durante el proceso se desarrollaron herramientas de planificación económica y financiera, modelos de comercialización y comunicación, y estrategias para sostener la actividad.
El trabajo también permitió establecer una hoja de ruta para las dos unidades productivas de la cooperativa, vinculadas con las infusiones herbales y la cosmética natural.
Tamara Fanta, integrante de Herbolaria del Litoral y responsable de la unidad productiva Gran Jardín, valoró el acompañamiento recibido. “Nos dieron un montón de herramientas para aprender a generar una identidad propia de cooperativa, para crecer, desarrollar nuestras ideas y poder plasmarlas”, expresó.