Poliomielitis: Rotary Club Paraná realizará el sábado una jornada de prevención

REDACCIÓN ELONCE
El Rotary Club Paraná organizará este sábado una jornada de concientización sobre la poliomielitis en la Plaza 1º de Mayo. Su vicepresidente, Guillermo Federik, explicó a Elonce la importancia de completar los calendarios de vacunación y recordó los avances mundiales para erradicar la enfermedad.
El Rotary Club Paraná realizará este sábado una jornada de concientización sobre la poliomielitis en la Plaza 1º de Mayo, con el objetivo de promover la vacunación y recordar la importancia de mantener actualizado el calendario de inmunizaciones. La actividad se desarrollará de 10 a 12, en el sector de peatonal San Martín, sobre calle Urquiza, y contará con la participación del área de vacunación del Ministerio de Salud de Entre Ríos.
La iniciativa forma parte de la campaña internacional impulsada por Rotary para erradicar la poliomielitis, una enfermedad viral que puede provocar parálisis permanente y, en los casos más graves, comprometer los músculos respiratorios.
Al respecto, el vicepresidente del Rotary Club Paraná, Guillermo Federik, destacó que el objetivo es acercar información a la comunidad y reforzar la importancia de la prevención, incluso en países donde la enfermedad dejó de circular de manera habitual.
“Queremos volver a concientizar sobre la importancia que tiene la vacunación. Es necesario recordar la profundidad de este tema y el esfuerzo que se viene realizando desde hace décadas”, expresó.
La lucha mundial contra la poliomielitis
Federik recordó que la poliomielitis provocó importantes epidemias durante el siglo XX y dejó graves consecuencias sanitarias en numerosos países.
“La polio fue un virus que devastó a la humanidad a mediados del siglo pasado. En la década de 1950 tuvimos epidemias muy grandes y, a raíz de eso, Rotary tomó la posta”, explicó.
El dirigente señaló que, en 1988, Rotary Internacional puso en marcha una campaña mundial destinada a eliminar la circulación del poliovirus. “En aquel momento había más de 125 países donde la poliomielitis era endémica. Hoy solamente quedan dos: Pakistán y Afganistán”, indicó.
En esos territorios todavía existe transmisión endémica del poliovirus salvaje, mientras que en otras regiones pueden registrarse brotes asociados a otras variantes del virus.
Federik explicó que las dificultades para completar las campañas de inmunización en determinadas zonas están relacionadas, entre otros factores, con conflictos y obstáculos para acceder a las comunidades. “Estamos en 2026 y todavía no hemos logrado erradicarla completamente. Nos falta un esfuerzo más y tenemos que seguir llevando este trabajo a todos lados”, manifestó.
Por qué es importante mantener las vacunas al día
Durante la entrevista, el vicepresidente de Rotary hizo especial hincapié en que la ausencia de casos de poliomielitis en una región no significa que puedan abandonarse las medidas preventivas.
Recordó que América fue certificada como región libre de poliomielitis por virus salvaje en 1994, un logro alcanzado mediante campañas sostenidas de vacunación y vigilancia sanitaria.
“Muchas veces se dice que acá no tenemos polio. Pero América está libre de la enfermedad gracias a que se mantiene la vacunación. Si se abandonan las vacunas, vuelve a existir el riesgo de circulación del virus”, advirtió.
El dirigente remarcó que la prevención requiere un compromiso permanente de las familias y de los sistemas de salud. “Es necesario que cada mamá y cada papá tome conciencia, controle los calendarios y los certificados de vacunación y los mantenga al día”, sostuvo.
Además, señaló que el mensaje de la campaña no se limita a la poliomielitis, sino que busca reforzar la importancia de las vacunas incluidas en el calendario nacional. “Estamos trabajando específicamente contra la polio, pero esto es bueno para todas las enfermedades. Tenemos que insistir en la vacunación para proteger a nuestros chicos”, afirmó.
El trabajo de Rotary para llevar vacunas a todo el mundo
Federik explicó que la lucha contra la poliomielitis se encuentra vinculada con una de las áreas prioritarias de Rotary: la salud maternoinfantil.
La organización participa desde hace décadas en iniciativas internacionales de prevención y vacunación, junto con organismos sanitarios y otras instituciones.
“Rotary tiene siete áreas estratégicas y una de ellas es la salud maternoinfantil. Dentro de esa área nos abocamos especialmente a la campaña contra el virus de la polio”, detalló.
El vicepresidente recordó que la experiencia comenzó con un programa desarrollado en Filipinas, cuyos resultados impulsaron su posterior expansión internacional. “El programa se inició en Rotary Filipinas y Rotary Internacional lo adoptó como una campaña mundial, con la idea de declarar al mundo libre de polio”, señaló.
Actualmente, la organización participa de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis junto con instituciones como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, entre otros aliados.
La logística y el trabajo de los voluntarios
Uno de los aspectos que Federik destacó especialmente fue el papel de los voluntarios en las campañas de vacunación.
Explicó que Rotary cuenta con una extensa red internacional de clubes que permite acompañar las tareas sanitarias incluso en regiones alejadas de los grandes centros urbanos. “Rotary tiene más de 30.000 clubes en el mundo. A través de sus socios acompaña las campañas de vacunación y llega a los lugares más recónditos del planeta”, expresó.
Según indicó, los integrantes de la organización colaboran en distintas tareas necesarias para que las vacunas lleguen a las poblaciones que las necesitan. “El valor fundamental que aporta Rotary es la logística: el traslado, el mantenimiento de la cadena de frío y el conocimiento de los lugares donde se realizan las campañas”, explicó.
También destacó la participación de otras organizaciones y fundaciones que contribuyen con financiamiento y recursos para sostener el programa internacional.
Para Federik, esa articulación demuestra que la erradicación de la poliomielitis requiere tanto inversión económica como presencia territorial y compromiso comunitario.
Jornada en Plaza 1º de Mayo: horarios y actividades
La propuesta del Rotary Club Paraná se realizará este sábado, de 10 a 12, en la Plaza 1º de Mayo, en el sector de la peatonal sobre calle Urquiza.
Allí se instalará un stand informativo para acercar a vecinos y familias información sobre la poliomielitis, la prevención y la importancia de cumplir con las vacunas correspondientes a cada edad.
“Vamos a trabajar conjuntamente con el área de vacunación del Ministerio de Salud de la provincia en una campaña de concientización sobre la vacunación en general y específicamente sobre la polio”, adelantó Federik.
La jornada también permitirá conocer las acciones que desarrolla Rotary en Paraná y su participación en los programas internacionales de salud.
La actividad se enmarca en las iniciativas vinculadas con el Día Mundial contra la Poliomielitis, que se conmemora cada 24 de octubre, fecha elegida en homenaje al nacimiento de Jonas Salk, investigador que desarrolló la primera vacuna eficaz contra esta enfermedad.
Finalmente, Federik invitó a la comunidad a acercarse al espacio informativo y destacó que sostener las coberturas de vacunación es fundamental para preservar los avances sanitarios alcanzados. “Hay que tratar de concientizar a la gente y llevar este trabajo a todos lados”, concluyó.