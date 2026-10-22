Hockey sobre césped: Genaro Molteni fue goleador en el ascenso de Entre Ríos

Genaro Molteni fue mejor goleador en el ascenso de Entre Ríos

Genaro Molteni fue una de las figuras del seleccionado masculino de hockey sobre césped de Entre Ríos en el Campeonato Argentino de Selecciones de Ascenso. El jugador terminó como goleador y fue elegido MVP del torneo, en el que el equipo entrerriano consiguió el objetivo de ascender a la zona campeonato.

Tras la competencia disputada en Córdoba, Molteni habló con ElOnce Deportivo y destacó el trabajo colectivo que permitió alcanzar el ascenso. También se refirió a su reciente convocatoria para una nueva concentración del seleccionado argentino, prevista del 10 al 13 de noviembre en el Cenard.

“Por los reconocimientos que me tocó lograr, muy contento, pero bueno, eso va de parte de todo el equipo. Si yo no estoy bien, sé que tengo un compañero que siempre me va a traer de vuelta a la cancha”, expresó.

El ascenso de Entre Ríos y el valor del trabajo en equipo

El seleccionado masculino llegó al torneo con la expectativa de conseguir el ascenso, luego de haber quedado con una cuenta pendiente en la edición anterior. Según explicó Molteni, el plantel logró transformar esa experiencia en motivación y consolidó su rendimiento a medida que avanzó la competencia.

“Tenía la espina del año pasado, siento que pudimos haber dado un poco más, creo que nos quedamos con eso. Y este año demostramos que con nuestro juego, con el compañerismo, podemos lograr grandes cosas”, señaló.

El delantero consideró que el equipo fue de menor a mayor y destacó especialmente el nivel que mostró en los encuentros decisivos. Entre ellos, mencionó la semifinal ante Bahía, que terminó 3 a 3 y se definió mediante penales australianos, y el partido frente a Salta que les permitió concretar el ascenso.

“Los últimos dos partidos, que fueron los dos partidos más duros, la semifinal con Bahía y después el cruce con Salta, era el partido que queríamos ir a buscar y lo supimos resolver muy bien”, sostuvo.

Molteni también destacó que el equipo consiguió marcar diferencias en varios encuentros de la fase de grupos, incluso frente a rivales que ya conocía de temporadas anteriores.

“Me sorprendió para muy bien. Yo creo que en la fase de grupos nos merecíamos el primer lugar, lo demostramos en los resultados. Dentro de la cancha nos dimos cuenta de que estábamos un pasito más arriba y que nos merecíamos estar por encima de los demás equipos”, afirmó.

El desafío de competir en la zona campeonato

Con el ascenso conseguido, Entre Ríos tendrá por delante un torneo de mayor exigencia, en el que deberá medirse con seleccionados que habitualmente pelean por los primeros puestos del hockey nacional.

“Nosotros sabemos que va a ser un hockey muy distinto, otro torneo. Sinceramente, va a ser muy duro”, reconoció Molteni.

En ese sentido, mencionó que el plantel ya comenzó a observar posibles cruces y que la preparación será clave para afrontar la nueva categoría.

“Nosotros sabemos que los cuatro equipos de arriba son las potencias del hockey y que siempre van a estar ahí arriba. Pero bueno, nos vamos a preparar de la mejor manera para enfrentarlos”, indicó.

El jugador también valoró el presente general del hockey entrerriano y los resultados que vienen consiguiendo tanto los seleccionados masculinos como los femeninos. En el campeonato, el equipo de damas llegó a la final, aunque cayó ante San Juan en la definición por penales australianos.

“Esos resultados reflejan también cómo nosotros venimos mejorando año tras año, tanto en varones como en mujeres”, manifestó.

La infraestructura y las canchas de agua

Durante la entrevista, Molteni también se refirió a las diferencias que existen entre los clubes en cuanto a la infraestructura y la posibilidad de entrenar en canchas de agua, una superficie que permite desarrollar un juego más rápido.

Actualmente radicado en Rosario, donde juega en Universitario, el entrerriano explicó que las condiciones de entrenamiento pueden marcar diferencias frente a equipos que practican habitualmente en ese tipo de superficie.

“Te comparás con clubes que entrenan toda la semana en cancha de agua y se ve la diferencia”, señaló.

Además, indicó que en Universitario existe un proyecto para contar con una cancha de agua el próximo año, lo que permitiría mejorar las condiciones de preparación del equipo.

Nueva convocatoria al seleccionado argentino

A los logros obtenidos con Entre Ríos, Molteni sumó una nueva convocatoria para participar de una concentración del seleccionado argentino. La noticia le llegó el mismo día de la entrevista, primero a través de la gente de su club y luego por parte de dirigentes de Rosario.

“Siempre lo tomo con mucha felicidad. Siempre estas convocatorias me ayudan a mí para crecer muchísimo como jugador”, expresó.

El jugador explicó que esperaba una nueva citación después de la última concentración, en la que les habían anticipado que habría otra convocatoria durante estas fechas.

“Ya medio que en la última concentración nos habían dicho que en estas fechas iba a haber una nueva convocatoria, así que la estaba esperando muy ansioso”, contó.

La concentración está prevista del 10 al 13 de noviembre en el Cenard. Antes, Molteni deberá disputar con Universitario la última fecha de la segunda rueda del torneo Interprovincial y luego enfocarse en los playoffs.