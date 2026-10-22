Juicio por la muerte de Maradona: absolvieron a Pedro Di Spagna y el veredicto será en diciembre

Di Spagna fue absuelto y en diembre se conocerá el veredicto final en el juicio

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona cerró este jueves la etapa de debate oral con la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna y la confirmación de la fecha en que se conocerá la resolución sobre los otros seis imputados. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro anunciará el veredicto el 22 de diciembre de 2026, a las 12.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán determinar la responsabilidad penal de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni en el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

La última audiencia incluyó los alegatos de las defensas de los enfermeros, los planteos de nulidad presentados por la defensa de Forlini y la intervención de Dalma Maradona, quien volvió a expresar su postura en el proceso judicial.

Pedro Di Spagna fue absuelto

El médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto luego de que la Fiscalía y todas las querellas solicitaran que no fuera condenado, al considerar que no existían pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal por la muerte de Maradona.

Durante la audiencia, su defensora oficial reiteró el pedido de absolución y el tribunal resolvió en ese sentido.

Al anunciar el cierre del debate, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, describió el proceso como “particularmente extenso, complejo y de repercusión pública”. También reconoció que durante las audiencias hubo posiciones enfrentadas y momentos de tensión, aunque destacó que las partes pudieron ejercer sus funciones y presentar sus argumentos.

El magistrado agradeció además el trabajo de fiscales, querellantes, defensores, funcionarios judiciales, empleados, personal de seguridad y periodistas que participaron del juicio.

La fecha del veredicto quedó establecida para el 22 de diciembre al mediodía. Según explicó Gaig, la extensión del proceso y el volumen de las pruebas requieren un análisis exhaustivo antes de adoptar una decisión sobre los seis acusados restantes.

Las defensas de los enfermeros pidieron la absolución

Durante la primera parte de la última audiencia, los abogados de Mariano Perroni, coordinador de Enfermería, reclamaron su absolución. Sostuvieron que no se demostró su responsabilidad en la muerte del exfutbolista.

El abogado Miguel Ángel Pierri cuestionó que su representado hubiera llegado al juicio en calidad de acusado. “Siempre pensé que Perroni sería un gran testigo para la Fiscalía”, expresó.

La defensa argumentó que Perroni no medicaba a Maradona, sino que supervisaba las guardias de los enfermeros. También sostuvo que no había intervenido en el alquiler de la vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde el exjugador permaneció durante su internación domiciliaria.

Después de un cuarto intermedio, Franco Chiarelli, defensor de Ricardo Omar Almirón, también solicitó la absolución de su cliente.

El abogado afirmó que el enfermero había informado los síntomas que observaba durante la atención domiciliaria, entre ellos taquicardia, vómitos, falta de apetito y una pierna edematizada. También indicó que había comunicado el rechazo de Maradona a recibir determinadas visitas profesionales y que había pedido un diurético.

“Almirón no mintió, informó y laburó”, sostuvo Chiarelli, quien también mencionó el testimonio de la cocinera del exfutbolista, conocida como “Monona”, para respaldar los controles realizados por su defendido.

Qué penas solicitaron la Fiscalía y las querellas

La Fiscalía, integrada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitó cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación profesional para Almirón y Perroni, acusados de homicidio culposo.

Las querellas también pidieron condenas, aunque con diferencias en las penas reclamadas.

Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, solicitó cuatro años y seis meses de prisión para cada uno. Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, pidió cinco años para ambos.

Por su parte, Eduardo Ramírez, representante de Diego Maradona Junior, reclamó cuatro años de prisión para los enfermeros. Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona, solicitó tres años y seis meses para Almirón y tres años para Perroni.

Pablo Jurado, representante de las hermanas del exfutbolista, pidió tres años de prisión para cada uno.

La decisión final sobre las responsabilidades penales de los acusados se conocerá en diciembre, cuando el tribunal dé a conocer su veredicto.

Las últimas palabras de los acusados

Antes del cierre del debate, Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni utilizaron su derecho a pronunciar sus últimas palabras. Carlos Díaz y Nancy Forlini optaron por no hablar.

La psiquiatra Agustina Cosachov lamentó la muerte de Maradona y expresó su acompañamiento a la familia. “Yo hice todo lo que pude para ayudarlo”, afirmó.

Por su parte, el neurocirujano Leopoldo Luque reiteró su postura frente a la acusación. “Soy inocente, defendí mi inocencia durante todas las jornadas y lo vuelvo a reiterar hoy”, sostuvo.

Almirón describió el proceso judicial como una “pesadilla” y aseguró que tenía la conciencia tranquila porque había cumplido con su trabajo. Además, reclamó la posibilidad de recuperar su actividad laboral para sostener a su familia.

Perroni, en tanto, expresó su solidaridad con los familiares del exfutbolista y agradeció al tribunal la posibilidad de defenderse durante el proceso.

Dalma Maradona volvió a hablar durante la audiencia

En el tramo final de la jornada, Dalma Maradona tomó nuevamente la palabra y explicó por qué consideraba importante intervenir en el juicio.

“Se me hace difícil, pero es otra oportunidad para defender a mi papá”, manifestó.

Antes de esa intervención, la Fiscalía y los representantes de las querellas habían solici

tado que se rechazaran los planteos de nulidad del juicio y de los alegatos acusatorios presentados por Nicolás D’Albora, defensor de Nancy Forlini.

La defensa había invocado el principio jurídico ne bis in idem, que impide que una persona sea sometida a una doble persecución penal por el mismo hecho. Eduardo Ramírez calificó el planteo como “extemporáneo”, mientras que el fiscal Patricio Ferrari también lo cuestionó.