Presentaron el programa “Entrenados”: habrá becas para formarse en establecimientos productivos

El Gobierno de Entre Ríos presentó este jueves Entrenados, un programa de inserción laboral que ofrecerá inicialmente 500 becas para capacitarse dentro de establecimientos productivos. Las prácticas tendrán una duración de entre cuatro y seis meses y una carga de 20 horas semanales.

La presentación se realizó en el Frigorífico Alberdi de Oro Verde, que solicitó 50 cupos. Participaron el gobernador Rogelio Frigerio, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y representantes de la empresa.

La Provincia asumirá el pago del incentivo para los becarios y del seguro, además de emitir un certificado de calificación profesional al finalizar la formación. Las empresas deberán aportar tutorías y garantizar las actividades prácticas en sus instalaciones.

Cómo será la capacitación y quiénes pueden inscribirse

Troncoso informó que ya hay 30 establecimientos inscriptos en 12 departamentos y que el objetivo es extender la participación a los 17 departamentos entrerrianos. Tanto las empresas como las personas interesadas deberán realizar la inscripción de manera completamente online.

“Cualquier establecimiento productivo o cooperativa con los papeles en regla puede inscribirse vía online para receptar becarios”, explicó el ministro. Como contraparte, cada participante del sector privado tendrá que acompañar el aprendizaje y asegurar el trabajo de campo previsto.

El funcionario señaló que Entrenados tendrá una primera etapa centrada en la formación dentro de los lugares de trabajo. Luego, la Provincia buscará avanzar en mecanismos de inserción para quienes completen las becas, sin que la capacitación implique por sí misma una contratación posterior.

El planteo del Gobierno sobre el acceso al empleo

Frigerio vinculó la iniciativa con las dificultades que enfrentan quienes buscan su primera experiencia laboral. “Ese primer paso cuando uno termina los estudios o tiene que lanzarse al mundo del trabajo es muy complejo, muy difícil, lleno de incertidumbre, de dudas, de miedos”, expresó.

El gobernador sostuvo que la función estatal debe concentrarse en acompañar y capacitar. “Nosotros tenemos como norte de gobierno generar condiciones para que haya más empleo en el sector privado, y para eso necesitamos fuerza laboral entrenada, capacitada”, afirmó.

Consultado por el empleo registrado, aseguró que la provincia está generando puestos de trabajo pese al contexto nacional y atribuyó parte de ese resultado al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Durante sus respuestas no precisó cifras sobre esa evolución.

Los 50 cupos solicitados por el Frigorífico Alberdi

Javier Mercau, responsable de Recursos Humanos del frigorífico, explicó que Entrenados permitirá formar personas en tareas que requieren aprendizaje práctico. “No es lo mismo lo que vos podés aprender en la teoría que lo que es en la práctica”, señaló.

El representante de la empresa sostuvo que esa experiencia también puede facilitar futuras incorporaciones. Describió que, dentro de la industria frigorífica, hay “oficios que se aprenden trabajando” y consideró que la formación podría derivar en oportunidades laborales.

Mercau indicó que la mayor demanda de personal se concentra en el área productiva, con tareas de faena, desposte y trabajo en cámaras de frío. También mencionó sectores de calidad, mantenimiento y administración entre los espacios en los que podrían desarrollarse las capacitaciones.