Frigerio ponderó que “Entre Ríos está recuperando el lugar que supo tener en términos de vitivinicultura”

REDACCIÓN ELONCE
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en Paraná las Sextas Jornadas Nacionales de Turismo del Vino y el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura. Destacó a Elonce las oportunidades de inversión, la generación de empleo y el crecimiento del enoturismo en Entre Ríos.
El gobernador Rogelio Frigerio destacó el potencial de la vitivinicultura en Entre Ríos y recordó que la provincia busca atraer nuevas inversiones mediante incentivos impositivos de entre 15 y 20 años, a través del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Lo expresó durante las Sextas Jornadas Nacionales de Turismo del Vino y el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, que se desarrollan en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con la participación de productores, empresarios, especialistas y representantes del sector turístico.
En diálogo con Elonce, el mandatario resaltó que la realización del encuentro nacional por primera vez en territorio entrerriano representa una oportunidad para fortalecer una actividad productiva que tuvo un importante desarrollo histórico en la provincia y que actualmente busca recuperar protagonismo.
“Para nosotros es muy importante que esta jornada de COVIAR se haga en Entre Ríos por primera vez. Agradecemos a las autoridades por esta distinción que nos honra y es un gusto recibirlos”, expresó Frigerio, acompañado por el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, y el director de la Corporación Vitivinícola Argentina, Pablo Asens.
Frigerio recordó incentivos para nuevas inversiones
El gobernador vinculó el crecimiento de la producción vitivinícola con uno de los principales objetivos de su gestión: generar empleo privado y fortalecer las economías regionales.
Según explicó, la provincia trabaja para recuperar su tradición en la elaboración de vinos y complementar esa actividad con propuestas turísticas que permitan ampliar las oportunidades económicas.
“Estamos recuperando de a poco ese lugar que supimos tener en términos de vitivinicultura, antes de aquella ley que afectó a la actividad, y trabajando para que vuelva a ser una realidad”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el desarrollo del sector puede tener consecuencias positivas para distintas localidades entrerrianas. “Tiene impacto en la producción, en el empleo y en el arraigo de nuestra gente. Ese es el norte que tenemos como gobierno y esta actividad va en línea con ese objetivo”, sostuvo.
Consultado sobre la posibilidad de que lleguen nuevas inversiones, Frigerio destacó las herramientas de promoción económica vigentes en la provincia a través de RINI. “Tenemos un régimen de incentivo a nuevas inversiones que permite a los inversores no pagar impuestos provinciales o locales durante un período de entre 15 y 20 años”, afirmó.
El mandatario presentó ese esquema como una oportunidad para quienes estén interesados en desarrollar emprendimientos relacionados con la producción de uvas, la elaboración de vinos y el turismo asociado.
El enoturismo como una nueva oportunidad para Entre Ríos
El presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, destacó que la expansión de la vitivinicultura puede contribuir a diversificar la oferta turística de Entre Ríos.
Sin embargo, aclaró que contar con viñedos y bodegas no garantiza por sí solo el desarrollo del turismo del vino. “Tener vitivinicultura no implica necesariamente tener enoturismo. Hay otras actividades que debemos fortalecer”, explicó a Elonce.
El funcionario señaló que, para construir una propuesta atractiva, es necesario articular el trabajo de productores, prestadores turísticos, instituciones académicas y organismos públicos. “Y se genera algo que Entre Ríos tiene como fortaleza, que es la hospitalidad”, manifestó.
Satto consideró que la actividad puede multiplicar las oportunidades laborales al incorporar servicios turísticos a una producción que ya genera empleo. “Se trata de duplicar las posibilidades de una actividad que desde lo productivo significa puestos de trabajo, agregándole el plus de las visitas turísticas”, sostuvo.
Uno de los aspectos destacados durante las jornadas fue la posibilidad de integrar las experiencias vitivinícolas con otros atractivos consolidados de Entre Ríos. “Tenemos las termas, los carnavales y nuestra historia. Todo eso marida muy bien con la actividad del enoturismo”, expresó Satto.
El funcionario también incluyó entre los atractivos tradicionales las propuestas vinculadas con las playas y los ríos, aunque reconoció que actualmente existen dificultades relacionadas con las condiciones de los cursos de agua.
La intención es que los visitantes puedan incorporar recorridos por viñedos, bodegas y establecimientos productivos a sus itinerarios turísticos. De esta manera, el vino podría convertirse en un complemento de las actividades que ya atraen visitantes a diferentes destinos entrerrianos.
COVIAR destacó la recuperación de la vitivinicultura entrerriana
Por su parte, Pablo Asens, director de la Corporación Vitivinícola Argentina, valoró la decisión de realizar el encuentro en Entre Ríos.
El referente del sector recordó que la provincia atravesó un largo período de restricciones que afectaron el desarrollo de la actividad vitivinícola. “Para nosotros es cumplir con una deuda pendiente que tiene la vitivinicultura con Entre Ríos. Sesenta años de prohibición no han sido menores”, manifestó.
Asens consideró que el congreso puede representar un momento importante para consolidar la recuperación de la producción provincial. “Creo que este congreso va a ser un punto de inflexión para desarrollar nuevamente en Entre Ríos algo que fue muy importante, apoyándonos en el turismo del vino”, afirmó.
El representante de COVIAR también destacó la necesidad de coordinar esfuerzos entre todos los sectores que participan de la cadena productiva. “Necesitamos trabajar en lo que se llama gobernanza: estar todos los actores sentados en una misma mesa para desarrollar esta cadena tan interesante que es la vitivinicultura”, explicó.
Según indicó, el crecimiento de la actividad requiere planificación conjunta, formación técnica y una estrategia que contemple tanto la producción como los servicios turísticos.
Más de 500 inscriptos en las jornadas nacionales
El encuentro desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná despertó un interés superior al previsto por los organizadores. “Aspirábamos a tener 300 inscriptos y tuvimos que cerrar cuando ya superábamos los 500”, reveló.
El funcionario consideró que esa respuesta refleja el interés que existe por la actividad vitivinícola tanto en Entre Ríos como en otras provincias. “Eso demuestra el interés que existe en toda la provincia, en la región y en el país por esta actividad”, destacó.
La convocatoria reunió a productores, estudiantes, profesionales, prestadores turísticos y representantes de instituciones vinculadas con el desarrollo del sector.
Las Sextas Jornadas Nacionales de Turismo del Vino y el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura incluyen experiencias de bodegas de distintas regiones del país, charlas de especialistas y espacios de intercambio orientados a brindar herramientas para fortalecer la cadena de valor del sector. Asimismo, se realiza el 1º Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, ampliando las oportunidades de vinculación entre productores, emprendedores, prestadores turísticos e instituciones.
“Las actividades son múltiples porque tienen que ver con la parte productiva y, esencialmente, con el enoturismo”, explicó Satto.
Como parte de las actividades, se desarrolla la Galería del Vino y los Sabores, un espacio federal que reunirá bodegas de distintas provincias argentinas, degustaciones, cocina en vivo, productos regionales y propuestas de promoción turística. Además, el segundo día se realizarán visitas a bodegas de Paraná y sus alrededores, para conocer de primera mano la creciente oferta enoturística entrerriana.
La propuesta busca generar un espacio de intercambio entre quienes producen vinos, quienes trabajan en el turismo y quienes aportan conocimientos desde la investigación y la formación profesional.
El encuentro es fruto del trabajo articulado entre la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Paraná, el Paraná Bureau, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT), unidos con el objetivo de consolidar al enoturismo como un producto estratégico y federal.